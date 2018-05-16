NBA》先發得0分還惡意推人 騎士輸球戰犯就是他（影音）

史密斯（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今天以94：107再度敗給塞爾提克，東部冠軍戰面臨0-2的落後，當中表現最差的莫過於先發上陣27分鐘的「神經刀」史密斯（J.R. Smith）。

年薪高達1376萬美元（約新台幣4.1億元）的史密斯今擔任騎士先發後衛，本盼望他能改善球隊上一戰外線熄火的窘境，但今天上場27分鐘7投0中一分未得，僅有3籃板、1助攻的表現，防守上還有2次犯規，包含一次的惡意推人。

史密斯是騎士全隊上場20分鐘以上球員中，唯一得到0分的球員，而他的表現也影響到球隊，根據ESPN數據指出，兩隊在後場表現就差了一大截，塞爾提克先發後衛全場轟下41分，而騎士僅靠希爾（George Hill）僅帳3分，是勝負最大關鍵。

而史密斯此戰不僅表現極差，第四節還腦休成怒對進行空中接力的綠軍中鋒哈佛德（Al Horford）惡意犯規，讓主場球迷不斷用髒話「Fxxk you」問候史密斯，對此他個人卻看得很淡，「我從來就不希望客隊球迷喜歡我！」