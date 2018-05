NBA》先發得0分還惡意推人 騎士輸球戰犯就是他（影音）

史密斯(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士今天以94:107再度敗給塞爾提克,東部冠軍戰面臨0-2的落後,當中表現最差的莫過於先發上陣27分鐘的「神經刀」史密斯(J.R. Smith)。

年薪高達1376萬美元(約新台幣4.1億元)的史密斯今擔任騎士先發後衛,本盼望他能改善球隊上一戰外線熄火的窘境,但今天上場27分鐘7投0中一分未得,僅有3籃板、1助攻的表現,防守上還有2次犯規,包含一次的惡意推人。

史密斯是騎士全隊上場20分鐘以上球員中,唯一得到0分的球員,而他的表現也影響到球隊,根據ESPN數據指出,兩隊在後場表現就差了一大截,塞爾提克先發後衛全場轟下41分,而騎士僅靠希爾(George Hill)僅帳3分,是勝負最大關鍵。

而史密斯此戰不僅表現極差,第四節還腦休成怒對進行空中接力的綠軍中鋒哈佛德(Al Horford)惡意犯規,讓主場球迷不斷用髒話「Fxxk you」問候史密斯,對此他個人卻看得很淡,「我從來就不希望客隊球迷喜歡我!」

