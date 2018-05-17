火箭主場戰勇士 今日賽事預告與轉播

杜蘭特與哈登。（USA Today）

各位讀者早安，自由體育替您準備好精采賽事與轉播囉！

NBA西部冠軍戰G2，火箭主場迎戰勇士，上役杜蘭特（Kevin Durant）單場37分、火箭一哥哈登（James Harden）個人貢獻41分，兩人互別苗頭。此戰火箭是否能扳平戰局、還是勇士能搶下系列賽第二勝。

大聯盟有兩場賽事轉播，早上7點，洋基將與國民交手，洋基推出沙巴西亞（CC Sabathia）先發，國民則由強投薛哲（Max Scherzer）捍衛主場；緊接著，太空人與天使的三連戰將進行最後一戰，目前兩隊僅有1場勝差，日本「二刀流」大谷翔平此役會有什麼表現，千萬不要錯過。

中職晚間在北台灣開打，新莊場次由中信兄弟交手富邦悍將，兩隊將上演土投對決；兄弟推出陳琥擔任先發，有可能為「假性先發」，悍將則由陳仕朋掛帥；桃園場次，Lamigo迎戰統一獅，獅隊推出瑞安擔任先發，猿隊則由林樺慶坐鎮主場，喜愛棒球的朋友，記得鎖定。

MLB

07：00 洋基vs.國民 FOX體育、民視

09：30 太空人vs.天使 FOX體育3台

NBA 西部冠軍戰 G2

09：00 勇士 vs.火箭 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

NPB

12：00 軟銀 vs. 樂天 FOX體育

17：00 DeNA vs. 阪神 ELEVEN SPORTS2

17：15 歐力士 vs. 羅德 FOX體育3台

CPBL

18：35 中信兄弟 vs.富邦悍將 ELEVEN SPORTS1、CPBLTV、愛奇藝。

地點：新莊棒球場

18：35 統一獅vs.Lamigo桃猿 WinTV綜合台、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝。

地點：桃園棒球場