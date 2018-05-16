高爾夫》聲寶女子公開賽第1回合 李欣67桿搶佔領先位置

〔記者趙新天／桃園蘆竹報導〕台灣女將李欣，今天在聲寶女子公開賽第1回合表現出色，她打出67桿，暫居領先。

李欣今天在台北球場手感不錯，打出7個博蒂、2個柏忌的67桿，暫以1桿之差領先日本選手脇元華。李欣表示，這回合推桿感覺不錯，整體來說延續上週在香港的好手感，讓她賺進這麼多博蒂。

暫居第2的脇元華，今天繳出5鳥、1柏忌，她在陌生的台北球場出賽，開賽前兩洞連續抓到博蒂，相當開心。台灣業餘好手陳萱這回合則打出70桿暫居第3。

包括淡水球場培訓隊的業餘選手周翊庭在內的4名女將，同以71桿完賽，暫時並列第4。第1回合只有7名選手繳出紅字桿數，台北球場的考驗女將們要花點時間適應。

泰國女將賈姬今天在152碼的第4洞，拿7號鐵桿開球，幸運打出一桿進洞，獲得市價2萬3000元的55吋聲寶LED 4K電視一台，她相當開心。

泰國女將賈姬今天在聲寶女子公開賽第1回合，幸運打出一桿進洞，相當開心。（記者趙新天攝）

聲寶女子公開賽第1回合，業餘選手周翊庭打出71桿。（記者趙新天攝）

台灣業餘女將陳萱在聲寶女子公開賽第1回合，以70桿暫居第3。（記者趙新天攝）

台灣女將李欣專注地看著她的球飛向果嶺，聲寶女子公開賽第1回合，她以67桿領先。（記者趙新天攝）