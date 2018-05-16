辜翠萍18歲就拿亞運金牌 衛冕卻得同門鬩牆

〔記者林岳甫／高雄報導〕辜翠萍在18歲即贏得仁川亞運空手道50公斤級金牌，卻陷入2年多迷失，連選手最需要注意的體重都跟著失控，直到去年才回到正軌並開始備戰亞運，不過她想重返亞運殿堂尋求衛冕，必須先在後天與情同姊妹的谷筱霜，爭取僅有1張的50公斤級門票。

辜翠萍年紀輕輕便在亞洲稱霸，卻因不懂得排解隨之而來的壓力，導致無法將所有心思放在練習上，更選擇放縱自己，害得體重跟著失控，她說：「我當時真的很倔強，就像教練跟我說再多，我也都聽不進去大家對我的關心。」

辜翠萍去年9月重回國訓中心後，發現自己狀況真的不行，才敞開心胸接受大家所給予的關心，她說：「其實大家都想幫我，也才讓我願意放下固執。」

辜翠萍來自南投旭光高中空手道教練黃泰吉門下，此次欲再次衝擊亞運金牌，勢必得先在國內選拔賽出線，而她最大勁敵為同門師妹谷筱霜。

即使情同姊妹，後天仍得進行關鍵一戰，谷筱霜挾著月初在世界大學空手道錦標賽國手選拔擊敗辜翠萍的氣勢，此次亞運選拔仍會全力以赴，而辜翠萍也強調不會手下留情。

亞運空手道選手文姿云（左）、徐瑋駿（右）。（記者黃志源攝）

空手道選手辜翠萍。（記者黃志源攝）

空手道選手辜翠萍。（記者黃志源攝）

空手道選手谷筱霜。（記者黃志源攝）

空手道總教練黃柏瑜。（記者黃志源攝）

空手道選手文姿云（左）。（記者黃志源攝）

空手道選手文姿云（左）。（記者黃志源攝）

空手道選手文姿云（左）。（記者黃志源攝）

空手道選手文姿云（左）。（記者黃志源攝）

柔道選手楊勇緯（白衣）。（記者黃志源攝）

柔道選手楊勇緯（白衣）。（記者黃志源攝）

柔道選手楊勇緯（白衣）。（記者黃志源攝）

柔道選手楊勇緯（白衣）。（記者黃志源攝）

柔道選手楊勇緯（白衣）。（記者黃志源攝）

跆拳道選手蘇佳恩。（記者黃志源攝）

跆拳道選手蘇佳恩。（記者黃志源攝）

跆拳道選手蘇佳恩。（記者黃志源攝）

跆拳道選手蘇佳恩。（記者黃志源攝）

跆拳道選手李映萱（右）。（記者黃志源攝）

跆拳道選手李映萱（右）。（記者黃志源攝）

跆拳道選手李映萱（右）。（記者黃志源攝）