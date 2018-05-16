MLB》獻給天上母親！皮斯考提開轟 教頭：像再見全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近期經歷母喪的奧克蘭運動家外野手皮斯考提（Stephen Piscotty），他回到球場拚戰，今天在客場對紅襪的比賽中敲出飛越「綠色怪物」的大號陽春砲，幫助球隊以5：3獲勝。皮斯考提這發全壘打意義非凡，他把這轟獻給天上的母親，運動家教頭梅爾文（Bob Melvin）就說，「這發就像是再見全壘打。」

皮斯考提去年季後從紅雀轉隊至運動家，就是為了能就近照顧罹患萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，漸凍人）的母親Gretchen，但皮斯考提的媽媽在上週過世，享年55歲。皮斯考提近期也回歸球隊。

此戰3局上，皮斯考提從紅襪先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）手中敲出大號陽春砲，這一球還飛越左外野的「綠色怪物」大牆。皮斯考提回到休息室後，隊友們紛紛與他祝賀。

「我不知道該用何種言語來形容。」梅爾文說，「他在第一打席敲出全壘打，天空上似乎有東西，可能是Gretchen。這就像是一隻再見全壘打，當他回到休息室時，隊友們都和他擁抱。」

「最近是個很情緒化的一週。」皮斯考提坦開轟當下有哭，「我知道我母親再看著。」他說，「繞壘到三壘時，就想到我的媽媽，我把手放在胸前，就像她會這樣做。」

皮斯考提。（法新社）

皮斯考提。（美聯社）