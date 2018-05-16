中職》暫時擺脫「恐猿症」 蔗總點出關鍵原因

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅長期打不過Lamigo桃猿，近期形勢逆轉拿下對戰3連勝，暫時擺脫「恐猿症」，獅隊總教練「蔗總」黃甘霖點出關鍵，「選手不想再輸猿隊了。」今晚獅隊只要擊敗桃猿，兩隊就能並列第一，堪稱「天王山之戰」。

數字會說話，去年黃甘霖擔任獅隊代總教練，一整季領軍對桃猿40場，戰績14勝26敗，呈一面倒頹勢；今年黃甘霖真除總教練，前7場對桃猿全輸，不過最近贏得對戰3連勝，頗有谷底反彈之勢。

黃甘霖表示，今年獅隊投打都成長很多，對戰桃猿也不想再認輸了，「因為認輸就輸一半啦!」，而且輸習慣就會害怕，交戰時心態上不會輸對手，兩隊今年交手輸贏很多都是1分差，他強調，「這幾年獅隊世代交替，年輕球員成長滿快的，他們還有改進空間。」

獅隊年輕左投江辰晏本季表現不俗，不過兩天前他在二軍賽對中信兄弟，先發2局失7分吞敗，投球內容並不理想，黃甘霖說，本周江辰晏會暫時跳過1次先發輪值，由施子謙和洪心騏扛先發，目前就是這樣子，本土投手誰的狀況好就誰先發。

至於腳傷正在復健的潘武雄，今天在二軍賽1打數沒敲安，黃甘霖表示，有可能下周讓潘武雄上一軍，但也怕他身體還沒完全好，上來打沒幾場又不舒服，所以會等他痊癒再拉上來。

獅隊總教練「蔗總」黃甘霖。（資料照，記者黃志源攝）