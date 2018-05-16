棒球》黃勝雄涉毆妻遭釋出 若他在大聯盟會受到何種懲處？

查普曼曾因毆打女友遭禁賽30場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將左投黃勝雄今遭《鏡週刊》爆料涉毆打妻子的家暴醜聞，遭到球團以傷害公司形象為由釋出。而大聯盟在2015年實施家暴防制新規，嚴懲球員家暴等情事，就會遭到禁賽，包含洋基古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）曾遭禁賽30場。

由於北美職業運動近年來都頻頻傳出家暴事件，大聯盟因此在2015年8月制定家暴、性侵、虐待兒童防制新規定，但仍還是有許多球員發生家暴情事。

像是大都會選手雷耶斯（Jose Reyes）曾在2015年季末深陷家暴風波，隔年缺陣51場；查普曼則是在2015年年底涉及歐打女友，2016年賽季遭禁賽30場；大都會終結者法米利亞（Jeurys Familia）因涉嫌打妻子，遭禁賽15場；前勇士奧利維拉（Hector Olivera）不但涉及家暴還逃逸，2016年遭禁賽82場，可說是最懲處最重的選手。

近期則有紅襪蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）在去年季後對妻子施暴遭警方逮捕，今年遭禁賽15場；才剛創下最年輕百救援紀錄的藍鳥隊23歲終結者歐蘇納（Roberto Osuna），日前因為涉嫌家暴、毆打女性遭到逮捕。

雷耶斯因家暴遭禁賽51場。（資料照，法新社）

法米利亞因家暴遭禁賽15場。（資料照，美聯社）

奧利維拉被禁賽82場。（資料照，美聯社）

萊特遭禁賽15場。（資料照，法新社）

歐蘇納日前因涉家暴遭逮。（資料照，美聯社）