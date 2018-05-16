MLB》藥檢未過遭禁賽80場 卡諾自毀名人堂之路？

卡諾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西雅圖水手隊球星卡諾（Robinson Cano）因沒有通過藥檢，將接受大聯盟80場禁賽處分，震撼棒球界，他除了本季薪水可能損失1200萬美元外，未來可能沒有機會踏進棒球名人堂。

卡諾棒球生涯累積2417支安打、305轟、1206分打點、平均打擊率0.304，根據ESPN指出，卡諾擁有平均三成打擊率、兩千安、1000得分、500支二壘安、300轟、1000分打點，放眼整個大聯盟史上僅16人，包含傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）、前洋基隊球星「鐵馬」蓋瑞格（Lou Gehrig）等人。

如今卡諾因未通過藥檢，遭禁賽80場，他本季2400萬薪水，將損失近1200萬美元。這對未來有機會進入名人堂的卡諾來說可說是重傷害，他生涯的成就以後都可能遭到質疑，連美國媒體也不看好他能進名人堂。

曾來台效力義大犀牛的曼尼（Manny Ramirez）、生涯583轟的前紅雀球星馬怪爾（Mark McGwire）、三千安名將帕梅洛（Rafael Palmeiro）、大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）、「火箭人」克雷門斯（Roger Clemens）等人，過去都曾深陷禁藥風波，至今仍無法進入名人堂。

卡諾在2013年球季後與水手隊簽下10年2.4億美元合約，今年為合約第5年，直到2023年還有著5年1.2億美元的大約。

卡諾。（資料照，美聯社）