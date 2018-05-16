中職》獅猿割喉戰？ 洪總每場都想贏！

桃猿痛擊統一，繼續獨站排頭。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕統一獅總教練黃甘霖今天賽前才喊話，選手不想再輸Lamigo桃猿，且已逐漸擺脫「恐猿症」，沒想到比賽開打一瀉千里，最終桃猿以16:2大勝，中止對戰3連敗，獅隊中止5連勝，暫居榜首的桃猿，目前領先獅隊2場勝差。

去年黃甘霖擔任獅隊代總教練，對桃猿14勝26敗，呈一面倒頹勢，今年獅隊前7場對桃猿全輸，不過接下來贏得對戰3連勝，頗有谷底反彈之勢，但今天卻以慘敗收場，桃猿全場狂敲19安，包括林承飛和郭嚴文開轟，先發9棒都敲安。

今天賽前獅猿戰被譽為「天王山之戰」，結果以大比分差落幕，桃猿總教練洪一中說，「人家講這周對統一獅兩場是割喉戰?後面還有20幾場比賽要打耶，還早吧，不管對手是誰，每場我都想要贏。」

桃猿這兩場灌進31分，打線大爆發，洪總認為，「其實球隊沒做太大改變，棒球就是這樣，我講過N次了，只要打順就一棒接一棒，不順的話很難打安打。」

桃猿洋投尼克斯先發6局被敲6安，飆9K、失1分，拿下本季第2勝，也是對老東家首勝，洪總表示，尼克斯球速和控球都比上一場好，表現不錯；尼克斯則說，這場狀況不錯，對老東家就是保持想贏球的心下去投球。

林承飛單場5支3，打下4分打點，一甩之前因背傷、4場18支1的低潮，他表示，現在傷已經好了，其實每個選手都有傷，上場就是全力以赴。

林承飛。（記者林正堃攝）

郭嚴文轟出全壘打。（記者林正堃攝）

黃甘霖。（記者林正堃攝）