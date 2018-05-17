NBA》公鹿新教頭揭曉！前老鷹最佳主帥接掌兵符

前老鷹60勝教頭布登侯澤將接下公鹿隊兵符。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾率老鷹隊寫下例行賽60勝的教頭布登侯澤（Mike Budenholzer），下一步將前往密爾瓦基接下公鹿兵符，根據ESPN「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，布登侯澤跟公鹿隊達成協議，而他在今天稍早就已經飛去密爾瓦基，和「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米德爾頓（Khris Middleton）共進早餐。

48歲的布登侯澤是馬刺體系的教練，曾在帕波維奇（Gregg Popovich）身邊學習17年，他在2013年被老鷹聘僱。在執教的第1季，老鷹便以第8種子挺進季後賽，在首輪面對東部龍頭溜馬更差點上演老八傳奇，最後才以3:4光榮出局。

2014到15球季，他帶領老鷹隊在例行賽取得60勝，並且打進東部決賽，雖然遭騎士直落4橫掃，不過布登侯澤帶隊功力仍備受肯定，也一舉拿下當年最佳教練，，而在他執教的5年中，老鷹就有4年打進季後賽。

不過到了本季，老鷹隊徹底重建，今年只取得24勝58負的悽慘戰績，而面對球隊的擺爛政策，好強的布登侯澤也和球團漸行漸遠，原本和球隊還剩2年超過1300萬美元的合約，但顯然，老鷹和他對於未來已經沒有共識，所以老鷹之前也就曾允許他去面試其他球隊總教練的職位。

而公鹿隊本季戰績是44勝38負，排東部第七，年初因戰績不佳、球隊內鬨等因素，炒掉有「大三元製造機」稱號的總教練基德（Jason Kidd），在經過冗長的面試後，決定聘用布登侯澤，雙方已簽下一紙4年合約。