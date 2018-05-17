LPGA》Kingsmill錦標賽今晚開賽 台灣4女將上陣（影音）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽休兵1週後，各國女將投入本週的Kingsmill錦標賽，第1回合將在台灣時間今晚7時10分開球，台灣4名女將全數上陣。

這場比賽已連續舉辦14年，由於場地特性適合擊球距離較遠的選手，只要策略得宜，確實較佔優勢。去年奪冠的湯普森就是一例。第1回合她與華裔女將尹天琪、林西康同組，3人都是目前LPGA巡迴賽平均開球距離前7名的好手，場上競爭格外有看頭。

賽前被LPGA專家預測為奪冠可能人選，還包括加拿大的韓德森和美國的J.柯達，也都是擊球距離前10名內的重砲手。

台灣名將曾雅妮賽前談到這場比賽，她很喜歡這座球場，也認為擊球距離會是優勢，她表示，這座球場擊球策略要很好，開球能打得遠，差別會很明顯。

曾雅妮也提到上週的PGA選手錦標賽，她表示，休兵1週當然會注意到這場大賽，去年她曾到現場觀戰，看比賽都能學到很多東西，她也很關心潘政琮的表現。週日母親節妮妮很開心能跟媽媽一起渡過，很感恩也很開心，希望每1年都跟媽媽在一起。

曾雅妮第1回合開球時間較晚，排在台灣週五凌晨零時54分從第10洞出發。龔怡萍、徐薇淩和錢珮芸都是今晚開賽。

曾雅妮（資料照，記者趙新天攝）

台灣選手龔怡萍。（資料照，記者陳志曲攝）