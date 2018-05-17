NBA Live》火箭射手火力全開飆進10顆三分 上半場64：50大幅領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 勇士 21 29 50 火箭 26 38 64

第二節

次節，P.J.塔克（PJ Tucker）馬上飆進一顆三分，而勇士在次節開打1分多鐘後，才終於靠著N.楊恩（Nick Young）出手命中此役全隊首顆三分，不過保羅（Chris Paul）、哈登馬上在外線還以顏色，將比數拉開到雙位數，K.湯普森在此時挺身而出，靠著三分球2投俱中，一度將比數縮小到5分之差。

然而火箭射手群卻開始輪番猛攻，P.J.塔克背靠背連飆進兩顆三分，火箭在上半場展現恐怖外線能力，全隊砍進10顆三分球，四人得分上雙；反觀勇士僅有杜蘭特（Kevin Durant）有所發揮，拿下目前全場最高的18分，加上節末左右各一記三分，才驚險逃過上半場差點20分的落。

第一節

剛開賽，勇士搶下球權，K.湯普森（Klay Thompson）穩穩放進2分，幫助勇士率先破蛋，不過今天捲土從來的火箭，全隊火力全開，哈登（James Harden）三分外線開張，將比分超前，迫使勇士喊出暫停。

哈登此役第一次在三分線出手就命中，首節就砍下9分。（法新社）

暫停過後，勇士重整旗鼓打出一波6：0的攻勢，不願給對方任何機會的火箭，對勇士的外線嚴加看管，讓勇士在首節三分球7投皆墨，還發生了7次失誤，在迪寶拉（George de Paula）單手飛扣後，火箭打出一波10：0的攻勢，取得8分領先，勇士在節末靠著柯瑞（Stephen Curry）的三分打，才止住比分擴大，首節以21：26落後火箭。

賽前

NBA西部冠軍戰G2，火箭主場迎戰勇士，上役杜蘭特（Kevin Durant）單場37分、火箭一哥哈登（James Harden）個人貢獻41分，兩人互別苗頭。此戰火箭是否能扳平戰局、還是勇士能搶下系列賽第二勝。