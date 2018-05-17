MLB》馬林魚票房、戰績雙慘 老闆基特不滿

基特賽前受訪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕季前將球隊進行清倉大拍賣的馬林魚CEO基特（Derek Jeter），今天受訪表示，他對於球隊開季至今目前戰績和票房不甚滿意，但他試著保持樂觀、寧可給予球隊鼓勵。

馬林魚目前15勝26敗、是全大聯盟排名倒數第二爛的成績，不過還是有好消息，馬林魚3A球隊目前的戰績已經站上五成。

這是43歲的基特經營球隊的第一年，他說，自己是個沒什麼耐心的人，但如今他不停試著練習他的耐性。

「你當然會失望，我相信球團上下沒有人對目前戰績感到滿意，但還是有很多保持樂觀的理由，」基特說道，「這是學習的過程，球員必須學習如何贏球，也正在努力中，我也喜歡這種努力。」

不只戰績，馬林魚的票房也超慘，美媒報導，截至本周二的平均主場觀眾數10676人，在大聯盟30支球隊中敬陪末座，這個數字已經非常接近大聯盟史上最低紀錄，是自從蒙特婁博覽會在搬遷到華盛頓的前一年，單季每場平均只有9369人之後最慘的。

「我們會繼續試著保持樂觀，」基特話鋒一轉說，「但底線是，我們真的需要更多人進場，至少我目前對於票房數字不太滿意，當然很大部分是基於球隊的表現，對於提升上座率的部分，我們會持續努力。」