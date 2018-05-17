網球》驚天大誤判！前球后輸球後暴怒砸爛主審座椅（影音）

2018/05/17 09:59

普利絲可娃爆冷不敵莎卡立。（路透社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前球后普利絲可娃（Karolina Pliskova）昨天在羅馬女網賽爆冷敗給排名42的莎卡立（Maria Sakkari），賽後他氣得用球拍砸爛主審的座椅，讓對手都嚇傻了，但其實會讓普利絲可娃暴怒是因為裁判的驚天大誤判！

事情發生在第3盤雙方戰成5：5平手，進入關鍵的第11局時，普利絲可娃一記漂亮的高壓扣球打在線內，沒想到線審卻說是出界，但從重播可以清楚看到，這是一記相當明顯的界內球。

由於紅土賽事並沒有鷹眼系統可挑戰，普利絲可娃當下請主審評斷，但主審因為找不到球印而以線審的判罰為準，普利絲可娃完全無法認同，他的教練更是氣到對主審比中指，普利絲可娃就算請出賽事總監理論，還是沒能幫他搶下這1分，而他該局遭到破發，最終莎卡立以3：6、6：3、7：5帶走勝利。

普利絲可娃的憤怒可想而知，賽後他和莎卡立握手後，並沒有和主審握手，而是直接用球拍砸向主審的座椅，氣到都砸出一個大洞，此次判決也引起一番熱議，普利絲可娃的雙胞胎妹妹還在推特上直言，這是他看過WTA最糟的判決，「希望這位主審不要出現在我跟我姐姐的任何比賽。」

普利絲可娃目前世界排名第5，這是莎卡立生涯首度從排名前5的球員拿到勝利，他在16強要碰到的對手是兩屆大滿貫冠軍柯珀（Angelique Kerber）。

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