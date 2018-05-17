NBA》年度6大獎候選名單公佈 誰能搶下MVP？

MVP候選名單。（取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天NBA公佈6大年度獎項候選名單，其中最受關注的MVP獎項，由火箭隊哈登（James Harden）、騎士隊詹姆斯（LeBron James）和鵜鶘隊戴維斯（Anthony Davis）競逐。

年度獎項候選名單如下：

年度最佳新人：爵士米契爾（Donovan Mitchell）、七六人西蒙斯（Ben Simmons）和塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum）。

年度最佳第六人：火箭E.戈登（Eric Gordon）、暴龍范維利特（Fred VanVleet）和快艇L.威廉斯（Lou Williams）。

年度最佳防守球員：戴維斯、七六人恩比德（Joel Embiid）和爵士戈貝爾（Rudy Gobert）。

年度最佳進步球員：火箭卡培拉（Clint Capela）、籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie）和溜馬歐拉迪波（Victor Oladipo）。

年度最佳教練：暴龍凱西（Dwane Casey）、爵士史尼德（Quin Snyder）、塞爾提克史帝文斯（Brad Stevens）。

2017-18年賽季6大年度獎項的得獎者將於台灣時間6月26日的頒獎典禮揭曉。