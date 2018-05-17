NBA》三分球射爆勇士！火箭大勝22分扳平

火箭進攻多點開花，全隊投進16顆三分球，終場以127：105打趴勇士。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部冠軍戰今在火箭主場進行第2戰，火箭進攻多點開花，全隊投進16顆三分球，終場以127：105打趴勇士，在系列賽扳成1：1平手。

灣區大軍首節打起來綁手綁腳，全隊出現7次失誤，且三分球7投0中，直到次節，N.楊恩（Nick Young）才投進全隊第一顆三分球，但勇士仍找不到攻守節奏，尤其一哥柯瑞（Stephen Curry）外線5投0中，手感冰冷，上半場只拿下7分，而火箭此役火力全開，半場飆進10記三分球，領先多達14分。

一向擅長打第3節的勇士，易籃後並未如預期地反撲，只靠杜蘭特（Kevin Durant）一人獨撐大局，但未能幫助球隊上演逆轉秀，反倒是今日三分球手感火燙的E.戈登（Eric Gordon）、塔克（PJ Tucker），決勝節持續在外線開火，也讓勇士無力招架，吞下敗仗。

火箭次役有3人得分突破20大關，替補上陣的戈登飆進6顆三分球，攻下全隊最高27分，塔克投進5顆三分球、攻下22分。

聯盟稍早公布今年年度MVP候選人，分別是火箭哈登、騎士詹姆斯以及鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯，哈登此役也打出行情，進帳27分、10籃板。

勇士今僅兩人得分上雙，三分球命中率是低迷的30%，杜蘭特攻下全隊最高38分，柯瑞16分、7籃板、7助攻，但全隊出現15次失誤，難擋多點開花的火箭。

第3戰將回到勇士主場，比賽在台灣時間21日早上8點開打，勇士可望挑戰季後賽主場16連勝，刷新公牛15連勝的紀錄。