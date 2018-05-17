NBA》「神經刀」先發得0分仍獲重用 騎士主帥解釋原因

史密斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨天以94：107再度敗給塞爾提克，東部冠軍戰面臨0-2的落後，當中表現最差的莫過於先發上陣卻一分未得的「神經刀」史密斯（J.R. Smith），比賽鐘還出現一次惡意推人引發眾怒，不過總教練泰倫魯（Tyronn Lue）在賽後仍選擇力挺，也解釋了重用史密斯的原因。

「就是出於防守上的考量，以及他（史密斯）之前都能夠在關鍵時刻命中，」泰倫魯表示，「他以前經常為球隊命中關鍵​​球，所已無論他在比賽中的手感如何，我們知道他隨時都能找到狀態，這就是讓他先發的原因。」

年薪高達1376萬美元（約新台幣4.1億元）的史密斯昨擔任騎士先發後衛，原盼他能改善球隊首站三分外線熄火的窘境，但昨天上場27分鐘7投0中一分未得，僅有3籃板、1助攻的表現，防守出現2次犯規，其中一次惡意推倒哈佛德（Al Horford），更讓他成為綠衫軍頭號公敵。

Bostonians: not fans of J.R. Smith right now pic.twitter.com/PIR4oN2cpy — Deadspin （@Deadspin） 2018年5月16日

對於史密斯荒腔走板的表現，教頭泰倫魯還是為他緩頰，表示自己不太擔心史密斯的命中率，只是在防守上出現了溝通問題。

「我們在防守端出現了一些溝通上的失誤，加上當時他（史密斯）的手感明顯不佳，但如果沒有持續地讓他碰球，一定會會更難找到自己進攻的節奏。」泰倫魯說。

泰倫魯在賽後仍選擇力挺子弟兵。（資料照，美聯社）