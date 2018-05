NBA》「神經刀」先發得0分仍獲重用 騎士主帥解釋原因

史密斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕騎士昨天以94:107再度敗給塞爾提克,東部冠軍戰面臨0-2的落後,當中表現最差的莫過於先發上陣卻一分未得的「神經刀」史密斯(J.R. Smith),比賽鐘還出現一次惡意推人引發眾怒,不過總教練泰倫魯(Tyronn Lue)在賽後仍選擇力挺,也解釋了重用史密斯的原因。

「就是出於防守上的考量,以及他(史密斯)之前都能夠在關鍵時刻命中,」泰倫魯表示,「他以前經常為球隊命中關鍵​​球,所已無論他在比賽中的手感如何,我們知道他隨時都能找到狀態,這就是讓他先發的原因。」

年薪高達1376萬美元(約新台幣4.1億元)的史密斯昨擔任騎士先發後衛,原盼他能改善球隊首站三分外線熄火的窘境,但昨天上場27分鐘7投0中一分未得,僅有3籃板、1助攻的表現,防守出現2次犯規,其中一次惡意推倒哈佛德(Al Horford),更讓他成為綠衫軍頭號公敵。

Bostonians: not fans of J.R. Smith right now pic.twitter.com/PIR4oN2cpy