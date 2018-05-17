羽球》戴資穎換髮型原因曝光 亞運求盡力發揮

〔記者林岳甫／高雄報導〕換了新髮型的「世界球后」戴資穎，今日在左營國訓中心備戰湯優盃，面對今年目標之一的8月雅加達亞運，小戴只求盡力發揮，明日一早將飛往泰國曼谷參加20日登場的湯優盃。

戴資穎上週六換了新造型，此次也再次頂著「妹妹頭」髮型現身，她搞笑表示，「因為我怕我便禿頭，因為之前都頭髮都綁得很緊，偶爾放下來，可能不會那麼快禿頭。」

23歲戴資穎前年12月登上世界球后，即使4月中旬曾短暫被日本山口茜拉下馬，不過很快就在5月初重返球后寶座。事實上，戴資穎自登上球后，期間已風光贏得11座女單冠軍，包括去年台北世大運留在台灣，漂亮為國人贏得女單金牌。

戴資穎今年已在全英公開賽、亞洲錦標賽陸續完成二連霸，被看好能替台灣取得亞運首面羽球金牌，不過她並不願加諸過多壓力在自身，更明白球類運動要在亞運都不好打，屆時還是會盡力發揮。

戴資穎生涯第2次參與亞運，即使上屆仁川亞運贏得銅牌佳績，如今卻對比賽已無印象，她說：「比賽有點多，要回顧4年前奧運、亞運，不行都想不起來，不要再逼我了。」

羽球選手戴資穎。（記者黃志源攝）

羽球選手戴資穎。（記者黃志源攝）

羽球選手戴資穎。（記者黃志源攝）

羽球選手戴資穎。（記者黃志源攝）

羽球選手戴資穎。（記者黃志源攝）