高球》富邦仰德長春日巡賽週五開賽 為台灣長春選手打造新舞台

〔記者趙新天／新北林口報導〕由富邦集團與仰德集團共同主辦的「富邦仰德長春日巡賽」，明天起將在林口球場進3回合競技，這是日本長春巡迴賽首次在海外舉辦正式賽事。

總獎金4000萬日圓（約台幣1098萬元）的富邦仰德長春日巡賽，明天上午8時起，展開第1回合比賽。今天上午舉行賽前記者會及配對賽開球式。富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦集團長期贊助國內各項運動，長春公開賽更一連舉辦16年，這次能與仰德集團以及台、日長春巡迴賽合作，讓國內球迷可以親見各國資深好手的球技，同時持續致力於傳承及培育年輕高爾夫好手。

仰德集團國賓飯店總經理李元琦指出，仰德集團多年來支持台灣高爾夫的發展，除了亞巡賽、ADT賽事、台巡賽，也長期舉辦台青盃業餘賽事，過去3年連續舉辦台日友好盃，促成台日高爾夫密切交流。今年結合富邦長春公開賽和日本PGA協會，企成這場比賽首次在台灣舉辦，深化台日之間的交流。

這場比賽共有84名選手參賽，其中有6名業餘青少年選手，包括日本業餘女將吉本心音、台灣業餘女將俞涵軒在內。日本長春巡迴賽精銳盡出，連兩年獎金王泰國馬克森、排名第2的米山剛領銜，前11名好手到齊。

台灣長春PGA同樣由前30名好手上陣，TSPGA理事長盧建順也在參賽之列，他說：「舉辦這場比賽我當然想贏冠軍，但心裡更希望由還沒取得日本長春巡迴賽資格的台灣長春選手，能在週日舉起冠軍盃，這樣就能有更多台灣選手站上日本長春巡迴賽的舞台。」

富邦仰德長春日巡賽即將在週五登場，今天上午舉行賽前記者會。林口球場代表陳志明（左起）、國賓飯店總經理李元琦、富邦金控總經理韓蔚廷、仰德集團董事長許育瑞、日本PGA理事長倉本昌弘和TSPGA理事長盧建順，一同與獎盃合影。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽參賽選手代表在賽前記者會合影。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽配對賽開球式，由仰德集團董事長許育瑞（左起）、富邦集團董事長蔡明忠、林口球場董事長蔡萬來，及日本PGA理事長倉本昌弘一起為比賽揮出第1桿。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽今天舉行配對賽。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽，台灣長春職業高協理事長盧建順（左）與日本PGA理事長倉本昌弘，都將投入這次比賽。（記者趙新天攝）