NBA》KD很忙！場上要力抗保羅、場邊還得跟他哥互噴（影音）

2018/05/17 15:21

杜蘭特今天除了要在場上力尬保羅，在場邊還得跟保羅親哥互噴。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍戰今在火箭主場進行第2戰，勇士杜蘭特砍下38分，仍敵不過火箭多點開花，讓火箭在系列賽扳成1：1平手，值得一提的是，比賽第三節杜蘭特突然對著觀眾席喊了些什麼，仔細一看才發現，原來KD是在和場邊保羅（Chris Paul）的親哥哥互噴「垃圾話」。

這有趣的一幕出現在第三節，杜蘭特在一次切入上籃時，造成亞里札（Trevor Ariza）的犯規，不過當他要走上前去罰球時，卻先皺著眉頭，衝著場邊一名球迷怒轟：「給我坐下！」而隨後鏡頭也帶到那位球迷，一看才發現原來這位身穿粉色條紋T恤滿臉笑容的球迷正是保羅的親哥哥C.J.保羅（C.J. Paul）。

而這其實這已經不是他在今年季後賽的首次亮相，在今年西部季後賽次輪第四戰，C.J.保羅曾被保安錯認為是肇事的爵士球迷，差點遭到驅逐出場，當時也讓保羅相當不滿，好在只是一場烏龍，隨後C.J.保羅也重新回到場上觀賽。

C.J.保羅這次被拍到槓上杜蘭特，互噴「垃圾話」，也讓球迷搞笑地說：「杜蘭特真忙！場上要保羅力拚，場邊還要跟大保羅互噴。」

C.J.保羅上次被誤認遭保安驅逐影片：

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