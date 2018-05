NBA》KD很忙！場上要力抗保羅、場邊還得跟他哥互噴（影音）

杜蘭特今天除了要在場上力尬保羅,在場邊還得跟保羅親哥互噴。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西部冠軍戰今在火箭主場進行第2戰,勇士杜蘭特砍下38分,仍敵不過火箭多點開花,讓火箭在系列賽扳成1:1平手,值得一提的是,比賽第三節杜蘭特突然對著觀眾席喊了些什麼,仔細一看才發現,原來KD是在和場邊保羅(Chris Paul)的親哥哥互噴「垃圾話」。

這有趣的一幕出現在第三節,杜蘭特在一次切入上籃時,造成亞里札(Trevor Ariza)的犯規,不過當他要走上前去罰球時,卻先皺著眉頭,衝著場邊一名球迷怒轟:「給我坐下!」而隨後鏡頭也帶到那位球迷,一看才發現原來這位身穿粉色條紋T恤滿臉笑容的球迷正是保羅的親哥哥C.J.保羅(C.J. Paul)。

而這其實這已經不是他在今年季後賽的首次亮相,在今年西部季後賽次輪第四戰,C.J.保羅曾被保安錯認為是肇事的爵士球迷,差點遭到驅逐出場,當時也讓保羅相當不滿,好在只是一場烏龍,隨後C.J.保羅也重新回到場上觀賽。

而C.J.保羅這次被拍到槓上杜蘭特,互噴「垃圾話」,也讓球迷搞笑地說:「杜蘭特真忙!場上要保羅力拚,場邊還要跟大保羅互噴。」

C.J.保羅上次被誤認遭保安驅逐影片:

Chris Paul's brother was escorted from his seat, here's what the broadcast showed. Per @Jonathan_Feigen he is back at his seat pic.twitter.com/H6ZxHpaNmT