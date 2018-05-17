NBA》到底誰是白癡？ 火箭轟趴勇士打臉巴克利（影音）

"That game was like night and day. They played like the Warriors." - Chuck on the Rockets#InsideTheNBA pres. by @Kia NOW on TNT! pic.twitter.com/rhl0EjOckr — NBA on TNT （@NBAonTNT） 2018年5月17日

〔體育中心／綜合報導〕「惡漢」巴克利（Charles Barkley）又成反指標，火箭前役不敵勇士，當時巴克利賽後直接下定論，斷言勇士3場內就可以打進總決賽更直言覺得火箭會贏的人根本是「白癡」，沒想到今天火箭卻以22分大勝勇士，逼得巴克利只趕緊改口表示，「在球場上什麼事都可能發生啦！」

西部決賽首戰哈登（James Harden）雖然攻下41分，但還是不敵勇士，衛冕軍靠著多點開花的攻勢擊潰對手，火箭首戰在主場球迷面前以13分之差告負，而巴克利賽後在節目上先表示在看過比賽後，可以清楚了解到火箭根本無法擊敗勇士，隨即又說自己不認為火箭會拿下任何一場比賽，甚至覺得那些認為火箭能拿下下一勝的人根本是白癡。

沒想到今天火箭兇猛的外線攻勢徹底轟垮衛冕軍，其中板凳球員E.戈登（Eric Gordon）一人包辦6記三分彈、拿到27分，攜手「大鬍子」哈登拿下54分，助火箭以127：105在主場順利升空，讓巴克利也趕緊改口表示，火箭這場比賽跟上一場比起來發生巨大的轉變。

「沒人能知道在球場上會發生什麼事，他們（火箭）今晚打出自己的節奏，非常精彩，他們打得就像勇士一樣，就是因為哈登的傳球讓這支球隊今晚能擊敗衛冕軍奪下獲勝。」巴克利說道。

NBA球評巴克利慘遭火箭打臉。（取自網路）