世界盃》「你的血將會流滿地」 IS嗆斬首梅西、C羅 粉絲心驚驚

〔體育中心／綜合報導〕「你的鮮血將會流滿地」，世界盃還沒開打，恐怖組織ISIS就率先拍片威脅足壇2大巨星，揚言將對梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）進行斬首，畫面流出後已造成不少球迷恐慌。

英國太陽報報導，ISIS昨天透過網路宣告恐怖攻擊，其中阿根廷巨星梅西以及葡萄牙金童C羅都被波及，而早在這個月初，ISIS就開始慫恿支持者在俄羅斯世界盃時發起暴動，並製作一連串的恐攻海報，例如梅西與C羅2人在球場上被斬首的合成照，上方還寫著「殺了他們」。

而這向恐攻宣傳明顯是朝著主辦國俄羅斯而來，ISIS的世界盃恐攻宣傳中，就曾警告俄國總統普丁（Vladimir Putin），「他會為他殺害穆斯林而付出代價！」顯然是在表達對俄羅斯介入敘利亞內戰的不滿。

根據富比士資料顯示，去年梅西、C羅的身價總額高達1.7億美元（約新台幣51億），對於這項恐怖宣傳，俄羅斯安全部門也表示已升高警戒層級，確保世界盃能在和平的狀態下順利落幕。

ISIS製作的恐攻宣傳，揚言斬首梅西與C羅。（取自太陽報）

ISIS製作的恐攻宣傳。（取自太陽報）

ISIS製作的恐攻宣傳。（取自太陽報）

C羅（取自太陽報）

梅西（取自太陽報）