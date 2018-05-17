MLB》韋蘭德超威滑球 讓大谷翔平打擊姿勢都變形（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人35歲塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）今天先發對天使繳出9局7K完封勝，生涯三振數來到2500次三振。天使日籍球星大谷翔平此戰對韋蘭德完全沒轍，他一個人就吞了3次三振，其中4局下打擊時面對韋蘭德的滑球時，大谷整個打擊姿勢都變形。

大谷翔平首打席被87.1英哩的滑球三振，第二打席時，韋蘭德在2好球沒有壞球的情況下，投了一顆87.9英哩的滑球，大谷翔平打擊姿勢都變形，差點出棒過半，三壘審也認定沒出棒，但該打席大谷翔平仍敲滾地出局。之後第三、第四打席，大谷翔平都打到偏高的速球遭到三振。

大谷翔平此戰4打席吞3K，打擊率降至0.325。大谷賽後表示，很難在比賽中對抗這名好投手，「他是一位出色的投手，整場比賽都投得很棒，就向一個完全體的投手。」大谷說，這場比賽對他來說是個很好的經驗。

韋蘭德在9局下3顆球賞給大谷三振，讓對方成為生涯2500K的祭品。韋蘭德表示，「我希望他（大谷）保持健康，將來有一天我回頭來看，未來輪我當爺爺時或臨終前時，我會說，『我生涯第2500K就是賞給那傢伙的』。」

不過，韋蘭德也讚賞大谷的「二刀流」，「這是我見過最好的投手，如果這傢伙能保持健康，他是個特殊的天才，投、打兩端都是。他在做自從貝比魯斯（Babe Ruth）以來都沒有人做到的事情。」

Justin Verlander Breaking Ohtani Ankles with an 88 mph Slider.



Pitcher-on-Half-Pitcher Crime. pic.twitter.com/6Otnryc715 — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年5月17日

大谷翔平的打擊姿勢失去平衡。（法新社）

大谷翔平的打擊姿勢失去平衡。（美聯社）

大谷翔平此戰4打席吞3K。（法新社）

大谷翔平此戰4打席吞3K。（法新社）

大谷翔平此戰4打席吞3K。（今日美國）