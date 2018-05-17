中職》只休3天又登板！陳琥今投2局 週日再先發

陳琥（資料照）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中信兄弟今晚在新莊球場出戰富邦悍將，上演陳琥、陳仕朋兩位20歲投手的對決，但陳琥13日才出賽，「中繼」5局失3分、用96球，只休3天竟又假性先發，今預定投2至3局，接著週日還要先發，總教練史耐德：「今天是陳琥牛棚日，透過比賽張力幫助他丟牛棚，去準備週日的先發。」

史耐德表示，牛棚日用球數約30至40球，陳琥今設定投至少2局或3局，看他調整狀況再說，「我們也會嚴密監控投球數，保護投手手臂，希望他們維持健康，投完一整季。」

只是，兄弟先前保護陳琥1年，而他現在才20歲，且僅是一軍首個球季，不像洋投萊福力曾說自己習慣在牛棚日出賽，用這種方式真的適合嗎？史總回應：「投手教練有跟小琥聊過，小琥說想要這樣做看看，我們確定選手接受這種調度，才會做這樣安排。」

至於牛棚和實戰強度也不同，史總則說：「牛棚難免會比較放鬆，比賽要更專注，容錯率低，可用比賽態度去丟球，也會有幫助。」

陳琥今天投完「假性先發」，週日又要真的先發，令人摸不著頭緒，而明天又是洪宸宇假性先發，賽格威和艾迪頓明、後天都會上陣，只是順序未定，史總說：「先專注在今天的比賽，說不定鄭錡鴻之後也會先發，因為他有表達想先發的意願，大部分投手都喜歡用先發投手方式去調整。」

陳柏豪、江忠城等牛棚投手是否可能比照辦理？史總說：「也有可能，但還是要看對戰紀錄。」