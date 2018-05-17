明日之星！清水高中男足奪全國冠軍 「不管成果」盡力前衝

在全國高中足球聯賽冠軍PK戰中門神李秉翰亮眼表現，讓清水高中奪下校史首座冠軍。（記者邱書昱攝）

〔記者邱書昱／新北報導〕今年奪下全國高中男子足球聯賽冠軍的新北市清水高中，被外界譽為大黑馬，更是創下校史以來首冠，帶隊的靈魂人物教練楊志盛驚訝說，進冠亞軍已經是意料之外。其實，能有這樣的成績不僅靠平常練習，在聯賽的十幾天前赴日本福岡比賽更是帶來場震撼教育。

回想比賽的當下，楊志盛坦言，打進冠亞軍「前兩名夠了」，不希望給學生太多壓力，但他也笑稱，可能學生聽完反而有非贏不可的壓力。

在最後一球關鍵奪冠的門神李秉翰，他說，當時心理狀態蠻緊張 ，但看到隊友不放棄的鼓勵，並牽手禱告堅定自己的信心，「什麼事情都可以做到」。

就在聯賽前幾天，清水高中男足隊才剛從日本福岡比賽回國，對上的可是日本全國排名數一數二的隊伍，「墊底也不意外」，楊志盛向球員們說，去的時候就當眼睛矇起來，「前一兩場大家有受到震撼教育，得失心比較重」，但也確實開了眼界。

難得機會碰上日本足球界的佼佼者，楊志盛帶著錄影機記錄每場比賽，回放重要賽事外，也讓無法參賽的三年級學生觀摩日本同年齡層腳法。

身為大家長也是教練的楊志盛不時告訴學生，不要管什麼成果或回報，只要把自己可以做到的努力做好。

隊上23位學生就有9位來自桃園、2位來自苗栗，楊志盛將學員當作自己孩子，清水高中校長鍾雲英說，在某年的除夕夜看到他在超商，上前詢問發現原來是幫學生買些年貨過年。

即將畢業的李秉翰認為，教練就像是球場上的父親，球隊經濟狀況不好的學生都會給予幫助，他也鼓勵學弟們，未來不管在隊上哪個職位、做雜事，都要努力撐下去，「當初高一也是在場邊幫忙拍攝錄影」，現在也代表清水高中奪下冠軍，堅持一定可以走出自己一片天。

教練楊志盛指導學生注意的腳法動作，如同隊上的父親關心學員起居。（記者邱書昱攝）

清水高中獲得全國高中足球聯賽冠軍，球員們與在場打氣加油的教職員們開心合影。（清水高中提供）

學生們在中午進行三個小時的訓練。（記者邱書昱攝）