高球》聲寶女子公開賽第2回合 李欣保住領先

聲寶女子公開賽第2回合，台灣女將李欣在第17洞推進博蒂，保住領先地位。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園蘆竹報導〕台灣女將李欣今天在聲寶女子公開賽第2回合，原本看似一帆風順，沒想到短切球信心突然消失，差點被同組日本對手脇原華追上，所幸打完36洞仍以2桿之差站在排頭。

聲寶女子公開賽今天在台北球場進行第2回合賽程，領先組的李欣開賽4洞就賺了3隻小鳥，加上同組日本女將脇原華在第5洞吞了柏忌，第6洞失擊偏左打下山崖，又吞雙柏忌，兩人一來一往，李欣最多領先7桿。

沒想到李欣在第7洞果嶺前30多碼的短切球，竟然打短了8碼，一下子短桿手感監失，接下來只要沒攻上果嶺，短切球的距離都打不足。加上脇原華後9洞力圖振作，賺進4個博蒂，兩人差距逐漸縮小。

打到第16洞長洞，李欣第2桿偏左，差點出界，球落在草地上向右跳，滾上球車道，這球順著下坡一路回滾了30多碼，才卡在長草邊，李欣第3桿攻果嶺又沒打足，花了4桿才打上去，6呎保Par推桿沒進，被追成只剩1桿之差。

所幸第17洞李欣總算兩桿攻上果嶺，15呎博蒂推桿進洞，才保住兩桿優勢進入明天最後決戰。她以71桿完賽，總計138桿保住第1。脇原華打平標準桿72桿，總計140桿居次。

賽後李欣表示，第7洞短切距離打不夠，自己變得太過慎重，造成反效果影響自己，而且今天推桿的時候也想太多了。她說：「連續兩週最後1天都打領先組，心情上已經習慣了，明天最後1回合，我會注意推桿節奏，看好了就推，不要想太多。短切就照著練習那樣打。最重要是心態，看看自己能不能突破。」

脇原華則表示，今天前9洞攻果嶺距離都打短，表現沒有很好，進入後9洞才振作起來，打下4個博蒂有達到自己設定的目標，也找回比賽節奏。她認為，明天最後決戰一定要儘量多抓博蒂，她說：「至少要低於標準桿3桿。」

台灣業餘女將陳萱花了74桿，以144桿排第3，明天再次與李欣、脇原華同組。陳萱要搶業餘冠軍還得看另1名業餘小將盧昕妤的表現，今天她打出平標準桿72桿，以145桿和日本選手中山三奈並列第4。

兩回合打完只有前兩名的選手保持紅字桿數，台北球場的難度反映在實戰成績當中，晉級線落在154桿，高於標準桿10桿，共68名選手打進週五決賽。

聲寶女子公開賽第2回合，日本女將脇原華短桿攻上果嶺，她暫居第2。（記者趙新天攝）

聲寶女子公開賽第2回合，李欣（右）在第16洞車道旁，請來裁判協助處理狀況。（記者趙新天攝）

李欣的短切球攻果嶺距離都打得不夠。（記者趙新天攝）

日本女將脇原華打完鐵桿露出笑容。（記者趙新天攝）

聲寶女子公開賽第2回合，業餘女將陳萱以總計144桿暫居第3。（記者趙新天攝）