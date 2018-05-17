曾文鼎、楊敬敏歸隊！ 台灣男籃18人培訓名單亮相

〔記者林岳甫／綜合報導〕為備戰2019年世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽最後一階段賽事，台灣男籃下週一（21日）在台啤球場集訓，今公布18人培訓名單，黃金世代的「大房東」曾文鼎及楊敬敏都在名單中。

當台灣SBL超級籃球聯賽及中國CBA籃球聯賽賽季結束，此次集訓名單共網羅陳盈駿、周儀翔、劉錚、胡瓏貿、曾文鼎及楊敬敏共6位旅外球員，至於在2月就曾隨隊集訓的17歲、202公分中鋒譚傑龍也將繼續與老大哥培訓，增加經驗值。

台灣隊在世界盃資格賽小組賽目前戰績為1勝3敗，最後兩戰都將在主場台北和平籃球館，先在6月29日出戰菲律賓，接著於7月2日再碰日本，只要能挾著主場優勢再勝1場，就能晉級12強。

台灣男籃世界盃資格賽小組賽第三階段隊職隊員名單

總教練：周俊三

外籍教練：帕克（Charlie Parker）

教練：桑茂森、顏行書

顧問：鄭志龍

體能訓練員：王建惟

運動傷害防護員：陳威志、張育峰

翻譯：楊鈞傑

球員：

CBA：陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿、曾文鼎

SBL：彭俊諺、蔣淯安、陳冠全、林郅為、蘇翊傑、呂政儒、黃聰翰、周柏臣、簡浩、李德威、Q.戴維斯、

HBL：譚傑龍

曾文鼎（資料照）

楊敬敏（資料照）