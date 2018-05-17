曾文鼎、楊敬敏歸隊！ 台灣男籃18人培訓名單亮相

2018/05/17 18:49

〔記者林岳甫／綜合報導〕為備戰2019年世界盃男籃亞洲區資格賽小組賽最後一階段賽事，台灣男籃下週一（21日）在台啤球場集訓，今公布18人培訓名單，黃金世代的「大房東」曾文鼎及楊敬敏都在名單中。

當台灣SBL超級籃球聯賽及中國CBA籃球聯賽賽季結束，此次集訓名單共網羅陳盈駿、周儀翔、劉錚、胡瓏貿、曾文鼎及楊敬敏共6位旅外球員，至於在2月就曾隨隊集訓的17歲、202公分中鋒譚傑龍也將繼續與老大哥培訓，增加經驗值。

台灣隊在世界盃資格賽小組賽目前戰績為1勝3敗，最後兩戰都將在主場台北和平籃球館，先在6月29日出戰菲律賓，接著於7月2日再碰日本，只要能挾著主場優勢再勝1場，就能晉級12強。

台灣男籃世界盃資格賽小組賽第三階段隊職隊員名單

總教練：周俊三

外籍教練：帕克（Charlie Parker）

教練：桑茂森、顏行書

顧問：鄭志龍

體能訓練員：王建惟

運動傷害防護員：陳威志、張育峰

翻譯：楊鈞傑

球員：

CBA：陳盈駿、周儀翔、劉錚、楊敬敏、胡瓏貿、曾文鼎

SBL：彭俊諺、蔣淯安、陳冠全、林郅為、蘇翊傑、呂政儒、黃聰翰、周柏臣、簡浩、李德威、Q.戴維斯、

HBL：譚傑龍

曾文鼎（資料照）

楊敬敏（資料照）

相關關鍵字： 籃球

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2018 The Liberty Times. All Rights Reserved.