2019台中東亞青運將首創風氣 回收舊手機變環保獎牌

台中宣佈2019東亞青運將推動回收手機提煉金屬製作環保獎牌。（圖片為台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市將在2019年舉辦東亞青年運動會，台中市府今日在台北啟動「響應2019台中東亞青年運動會手機回收」活動，宣告將首創全國舉辦運動賽事風氣，以回收舊手機提煉金屬製作環保獎牌，打造永續精神的綠色運動會。

台灣區電信工程工業同業公會創會30週年慶祝活動，今日在台北圓山大飯店舉行，副總統陳建仁與台中市副市長林陵三攜手宣布，今年9月將展開全國舊手機回收活動，徵求舊手機提煉金屬製作東亞青運的獎牌。

運動局指出，台中市成功申辦由東亞運動會轉型的首屆東亞青年運動會，這是台灣首次承辦奧林匹克體系的國際綜合賽會，包含田徑、水上運動、羽球、三對三籃球、沙灘排球、保齡球、輕艇、自行車等14項運動項目，將台灣、日本、南韓、北韓、中國大陸、香港、澳門、蒙古及關島等國參與，屆時預計將有2400名選手及隊職員參加。

考量青亞青運以「Young & Greenn」為主軸，台中市希望能落實大會環保永續的精神的綠色運動會，東亞青年運動會特別設立了「綠色委員會」規劃一系列永續環保政策，其中包括「3C回收綠色獎牌企劃」，將回收手機等電子廢棄物，提煉包括金、銀、銅等金屬進行加工，製作賽會所需要的獎牌。

運動局指出，目前已知2020東京奧運也規劃回收電子廢棄物來打造環保獎牌。

運動局指出，目前粗估這場國際賽事約會發出750面獎牌，預估約需回收15萬隻舊手機製作環保獎牌，目前已有中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞大電信及台灣之星等5大電信業者及各大手機通路響應。

此外，運動局也指出，未來規劃在全國各地定點設置「2019東亞青年運動會3C資收站」，提供民眾回收舊手機及廢棄電子用品，希望透過全國民眾的參與，展現台灣力行環保的光榮紀錄。