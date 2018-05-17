中職》陳琥、陳仕朋養成最強左右投 葉總看好：但要小心

2018/05/17 19:37

富邦先發投手陳仕朋。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕陳琥、陳仕朋都在2016年選秀分別加盟中信兄弟、富邦悍將，同為20歲的兩人今晚上演中職史上第3年輕的先發組合。悍將總教練葉君璋認為，這兩位新秀有機會成為未來中職最強的左、右投，但好與不好取決於他們的身體狀況。

葉君璋認為，陳仕朋和陳琥條件都很好，以目前來看，若能持續這樣投，未來幾年有望成為中職最強左、右投，「但要非常小心，像陳仕朋第一年進來，體重就胖了10公斤，投幾球就會喘，手肘又受傷，陳琥去年也有類似情況，若再發生，機會就少了許多。」

悍將極力培養陳仕朋，葉君璋說，當初看到陳仕朋投球就非常喜歡，無論動作、出手加上左投優勢，絕對能成為一名好的先發投手，現在看來也很不錯，雖然第一年浪費掉，但或許也因那年受傷、體重過重而所有警惕。

「當時陳仕朋球速平均135至138公里左右，最近觀察他球速有往上提升，現在約138至142公里，我們覺得他有機會持續往上，看可不可以維持145公里左右，對他和球隊都好。」葉總說。

葉總也表示，陳仕朋技術能力沒問題，但比較擔心的除了受傷，就是心態，如果這些都沒問題，他一定會是固定先發輪值，所以對他會比較小心保護。

相較之下，陳琥13日才出賽，「中繼」5局失3分、用96球，休3天後，兄弟又利用他今天牛棚日，讓他假性先發3局、41球，接著週日還要先發，這對首年在一軍的20歲菜鳥而言，負擔恐怕有點重。


★中職史上最年輕先發組合前3名

1、桃猿葉家淇（葉文淇）vs. 統一陳育軒：2016年10月13日同場先發，各是19歲143天、20歲354天

2、兄弟杜家明 vs. 桃猿蘇俊羽：2016年10月14日同場先發，各是20歲254天、19歲350天

3、兄弟陳琥 vs. 悍將陳仕朋：今晚同場先發，各是20歲18天、20歲239天

兄弟先發投手陳琥。（記者王藝菘攝）

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