台北市幼兒足球錦標賽週末開踢 參賽隊伍創歷屆新高

記者會現場也由好來幼兒園（黃色球衣）與寶仁幼兒園（紅色球衣）的小球員們進行足球觀摩賽，透過足球進行交流。（主辦單位提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第9屆「台北市幼兒足球錦標賽」將在本週5月19、20日於台北市立田徑場開踢，今年適世界盃足球賽，活動也搭上這股四年一度的世足風潮，共吸引162隊，為歷屆中參賽人數最高的一年。

賽前記者會邀請前中華男足雙胞胎羅志安、羅志恩及4月剛拿下全國中學足球聯賽冠軍的民族國中足球隊出席並指導幼兒球員們足球技巧，期許小將們在賽事中有好的表現。另外，小朋友最愛的卡通偶像救援小英雄-波力擔任此次加油大使，為即將參賽的足球小將們加油打氣，展現如卡通中波力與夥伴們並肩作戰的團隊合作精神！

羅志安與羅志恩今分享他們從幼兒時期就開始接觸足球的歷程，羅志恩表示:「我們從小就感情很好，在球場上也比一般人更有默契才能一路踢到中華國手」。同時鼓勵熱愛足球的小球員們，「在此年齡層就要好好享受踢球的樂趣，不要有太多的壓力，開心喜歡踢足球最重要，未來希望更多小朋友愛上足球，讓足球風氣更加興盛。」

今年獲得「全國中學足球聯賽」冠軍的民族國中，就是在兩位教練帶領下獲得佳績。民族國中足球隊今日也跟隨教練到場為參賽小球員加油打氣，隊中多位球員都曾參與過台北市幼兒足球錦標賽。其中第二屆台北市幼兒足球錦標賽冠軍隊伍代表鮑飛青鼓勵小球員:「要有勝不驕敗不餒的心態，好好享受每場比賽，勇往直前。我很享受在球場上踢球，從三歲踢到現在，以後也會繼續踢下去。」

台北市體育局長年致力於推廣基層足球，此次將報名隊伍數擴增也依然秒殺，顯示出台灣的足球風氣逐漸提高。協辦單位台北市幼兒足球協會也秉持對足球運動的熱愛與教學的熱誠，曾於2014年發起招集足球的活動，提供幼兒園教學使用，今年台北市幼兒足球協會再度募集到1000顆球，在記者會現場，由台北市體育局代表將足球捐贈給幼兒園所。台北市體育局李再立局長表示:「成長過程中，運動是不可或缺的，藉由每年的足球錦標賽，從小時候向下扎根，希望培養更多像民族國中一樣優秀大哥哥們，把對運動的熱情帶動對生命的熱忱進而卓越自我。」

「全國中學足球聯賽」的冠軍民族國中，也帶著冠軍獎盃來到現場，與臺北市幼兒足球協會楊岳虎理事長合影留念。（主辦單位提供）