MLB》團隊薪資逾56億 道奇6連敗跌至國聯西區墊底

道奇王牌投手克蕭7場先發，只有1勝4敗的成績。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟團隊總薪資逾1.8億美元的洛杉磯道奇，本季狀況不佳，今天以5：6不敵馬林魚後，近期處於6連敗、10戰吞9敗的低迷狀態，戰績16勝26敗排在國家聯盟分區墊底。

根據《Spotrac》網站顯示，波士頓紅襪團隊薪資約2.34億美元高居聯盟第一，其次為舊金山巨人的2.09億美元，第三就是道奇的1.87億美元（約56.2億新台幣），再者為華盛頓國民的1.85億美元。傳統豪門紐約洋基則以1.68億美元排在第七。

道奇團隊打擊率0.238排在聯盟第21，團隊得分178分排在聯盟第17，但投手群問題多，團隊投手防禦率3.99看似不差，但牛棚群狂放火，防禦率高達4.54排在聯盟第23。道奇後援投手群砸鍋10次，與洛杉磯天使、底特律老虎並列聯盟最多，全隊救援投手只拿到7次救援點則是與克利夫蘭印地安人、芝加哥白襪並列聯盟最少。

道奇開季至今狀況不佳，戰績甚至與邁阿密馬林魚相同，但馬林魚團隊薪資僅約9751萬美元，不到1億美元。

道奇今年也遇到傷兵問題，像強打席格（Corey Seager）受傷整季報銷；透納（Justin Turner）在熱身賽挨球吻導致左手腕骨折，近期才歸隊；另外，當家王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）開季運氣也欠佳，7場先發只有1勝4敗的成績，防禦率為2.86。