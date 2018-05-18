王維中先發踢館KT巫師 今日賽事預告與轉播

（資料照，取自NC恐龍官方臉書）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

時隔半個月，效力NC恐龍的台灣左投王維中將先發作客KT巫師，他本季戰績亮眼，七次出賽有6次優質先發，戰績3勝1敗，防禦率2.40。NC恐龍近況不理想，戰績17勝26敗在聯盟墊底。KT巫師則推出戰績1勝2敗防禦率6.62的朴世津。

首先是大聯盟賽事，紅襪將在主場迎戰金鶯，進行4月17日的補賽，推出普萊斯（David Price）先發，他本季戰績3勝2敗，金鶯則由高斯曼（Kevin Gausman）率先登板。緊接著是光芒與天使展開系列戰，天使派出左投史卡格（Tyler Skaggs）率先登板，打者大谷面對光芒先發亞契（Chris Archer）將會有什麼表現，球迷千萬別錯過。

中職兩場都在北部展開系列賽，統一作客新莊球場，推出戰績亮眼的羅里奇先發，富邦則由羅力捍衛主場，進行洋投的對決；另一邊由兄弟迎戰桃猿，再度使用「假先發」調度，推出洪宸宇先發，猿隊則推出左投王溢正先發掛帥。



MLB

07：00 金鶯 vs. 紅襪 民視

10：00 光芒 vs. 天使 FOX體育、FOX體育3台

NPB

17：00 樂天 vs. 日本火腿 FOX體育

17：00 DeNA vs. 巨人 緯來體育、愛爾達體育3台

17：15 軟銀 vs. 羅德 FOX體育2台

CPBL

18：35 統一 vs. 富邦 WinTV綜合台、愛爾達體育1台

地點：新莊棒球場

18：35 Lamigo vs. 中信 緯來育樂、愛爾達體育2台

地點：天母棒球場