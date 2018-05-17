中職》5年首獲單場MVP 王峻杰百感交集

兄弟王峻杰擊出全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕中信兄弟捕手王峻杰近況火燙，今晚演出生涯首度連2場3安猛打，包含等了1743天的生涯第2轟，他都記得一清二楚；更重要的是，此役不僅領軍以10：7中斷4連敗，也是他生涯首座單場MVP。

王峻杰前一戰才敲出個人本季首次單場3安，今先發蹲捕又繳出4支3、1打點，包括4局上對悍將先發投手陳仕朋的陽春砲，今年首轟出爐，「我知道前一支是2013年8月8日，對義大犀牛林晨樺，因為才2支，我都記得。」他賽後笑說。

前年9月11日看隊友陳皓然苦熬5年，才初獲單場MVP，王峻杰回憶當時：「我還笑他不知道在哭什麼，沒想到我也那麼久才拿到。當然，這是一種肯定，但比較開心的是可以幫助球隊贏球。」

今年重新在一軍找回舞台，對王峻杰十分關鍵，不過他說，其實每一年都很重要，前幾年較掙扎，成績或身體狀況比較不穩定，「我知道總有一天會離開這圈子，不如先好好享受，持續做對的事，正面思考就有正面回饋。」

近日手感正夯，王峻杰也說，感覺來了就揮擊，感覺很順暢，攻擊上就不要猶豫，球進到自己設定位置就更大膽進攻。

兄弟本土投手車輪戰守成，先發的陳琥和第2任蔡齊哲各投3局，再由4人接力，僅因陳凱倫陽春彈失分的蔡齊哲收下第2勝。

陳琥只休3天又登板，他說，教練有先告知今天要出賽，所以有早點準備，也請防護員幫忙伸展，「因為第一次這樣，有先跟洋將和齊哲請教經驗。」