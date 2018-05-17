中職》王勝偉200盜達陣 下一步追恰恰228盜

兄弟王勝偉完成生涯200盜。（記者王藝菘攝）



〔記者郭羿婕／新北報導〕中信兄弟今晚以10：7擊敗富邦悍將，也有紀錄里程碑錦上添花，王勝偉4局上靠蔣智賢傳球失誤上壘後，成功盜上二壘，成為生涯200盜的隊史第3人，且是繼林易增、黃甘霖、彭政閔後的中職第4人，隨即由好友陳江和上場獻花，並拔起壘包留念。

中職史上最多盜前2名是現任統一獅總教練黃甘霖的295盜、退役球星林易增的290盜，現役最多盜則是兄弟老將彭政閔的228盜，王勝偉居次。

200盜當中，王勝偉印象最深刻是第一年和彭政閔爭盜壘王，而恰恰228盜也是他下個可挑戰的目標，王勝偉笑說：「可以超越就超越。」王勝偉透露，恰恰也有恭喜他，「學長還說『沒關係啦，還有一段距離』，我以為他超過250盜，現在看來有機會喔！」

王勝偉本季累積4次盜壘成功，提到今年目標，他先問：「威晨幾次啦？今天不是有1次盜壘成功嗎？不小心偷偷注意了！」他笑說，拚200盜過程中，還對現以13盜居冠的王威晨說：「小心喔，我今年這樣跑，你可能會被我追到喔！」

不過，真正的目標只存放在王勝偉心中，不願透露，他笑說：「我有個目標放在心裡想要突破，等接近或有機會超越心裡數字，再跟大家講。」

兄弟王勝偉完成生涯200盜。（記者王藝菘攝）

兄弟王勝偉完成生涯200盜。（記者王藝菘攝）