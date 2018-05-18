舉重》許淑淨為善不欲人知！ 2年捐款近百萬還送恩師名車

兩屆奧運金牌選手許淑淨，與恩師蔡溫義合影。（中央社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣舉重女將許淑淨在2012年北京與2016年倫敦，連2屆奧運奪金，但她個性低調，私下也默默行善不欲人知。但這些事昨天被舉重教練蔡溫義披露，「她從2016年里約奧運回來後，公益捐款近百萬。」

《中央社》報導，許淑淨一聽到記者要問捐款的事，連忙揮手說：「這沒什麼好說的，我做這些事不是為了讓大家知道。」不過蔡溫義說，雖然許淑淨不是為了出名，但善行可以激勵社會人心，「讓社會上有更多人一起加入不是更好？」

許淑淨的善款，包括去年台灣燈會在她的老家雲林舉辦，她就捐出40萬，此外她贈送國中母校崙貝國中舉重隊製冰機與水療機，另外還有高中母校文山高中要整修防護室，她也捐出20萬元。

蔡溫義指出，文山高中裡有很多原住民，設備非常簡陋，許淑淨自己也從那邊出來，所以非常清楚狀況。

另外，為了感謝恩師蔡溫義11年來指導，她也贈送教練一台價值新台幣200萬元進口休旅車，蔡溫義坦言，這應該是他這輩子收過最貴重的禮物。

許淑淨前年在里約奧運陣前不慎受傷，但在教練蔡溫義的戰術操盤之下，一舉擊敗中國勁敵奪金，許淑淨說：「我很清楚，那年如果不是蔡教練，我應該拿不到金牌，而且他的老車一天到晚修理，我已經想幫他換車很久了。」

蔡溫義第一時間還沒答應，希望她回家問過父母同意再說，因為這是很大一筆錢。

許淑淨個性節儉，平時沒有什麼物慾，奧運所得的國光獎金也採取分期月領制，自己平時只開一台國產小車，卻贈送教練進口名車，她直說：「這沒什麼，我本來就比較喜歡開小車。」