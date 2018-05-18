NBA》公鹿新教頭上任 字母哥力挺：想為他打球

亞德托昆波。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前老鷹主帥布登侯澤（Mike Budenholzer）入主密爾瓦基、接掌公鹿兵符。公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在週四受訪時表示：「布登侯澤是一位出色的教練，我很期待新的賽季為他效力。」

亞德托昆波表示，在公鹿決定正式受聘教練之前，曾與布登侯澤會面，他說：「很明顯我不是那個做出決定的人，我不能改變什麼，我打好我的球，球團也盡自己的一份力量，但與布登侯澤的談話真是太棒了﹗」

布登侯澤過去曾帶領老鷹隊在例行賽取得60勝、並打進東部決賽，帶隊功力備受肯定，也一舉拿下當年最佳教練，在執教老鷹之前，他也擔任馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）的助教長達17年。

公鹿總裁菲金表示：「他受到很多尊重，並表現出了培養球員的特殊能力，他的領導力與籃球智商足以讓我們的球隊提升到新的層級，是最佳的人選。」

公鹿本賽季拿下44勝38負，季後賽首輪惜敗給塞爾提克。下賽季陣容依然年輕，陣中亞德托昆波、前鋒米德爾頓（Khris Middleton），如能加上續約季末回歸的J.帕克（Jabari Parker），在布登侯澤的執教下，公鹿仍是一支不容忽視的勁旅。