NBA》最強火鍋狂人 ﹗臂展7呎10吋打破試訓紀錄

班巴（右）防守展現驚人臂展。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2018選秀會的聯合試訓體測結果出爐，來自德州大學奧斯汀分校的中鋒班巴（Mohamed Bamba）創下驚人紀錄，以7呎10吋（約239公分）的臂展打破歷年前輩的體測數據。

在過去幾年中，體測臂展最長的球員分別有2013年的戈貝爾（Rudy Gobert）（臂展7呎8吋）、2010年的「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）（臂展7呎7吋）、2008年麥基（JaVale McGee）（臂展7呎6吋）、以及2007年的艾金札（Alexis Ajinca）（臂展7呎8吋）。班巴創下史上最驚人的7呎10吋，有望成為聯盟優秀的防守大閘。

班巴身體素質極佳，大一賽季他場均可以得到12.9分、10.5籃板取得「雙十」數據，還外帶3.7次阻攻的強悍表現。按照目前的選秀預測，班巴可能被芝加哥公牛隊所選中。

而他在接受採訪時也主動向公牛隊示好：「我目前最大的優勢在於場上存在感，無論是進攻端還是防守端，我都存在感十足。我和公牛隊會相當適合，馬卡南（Lauri Markkanen）是優秀三分射手，他可以拉開空間，也讓我在內線有更多機會。」