NBA》新秀塔圖姆太狂 皮爾斯大讚：他就是一個巨星

塔圖姆。（ USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克在東部冠軍戰賽中以2勝領先騎士，先前塞爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）受訪時被問及新秀塔圖姆（Jayson Tatum）的表現時，他表示：「不得不讚美他，他領先於同年的新秀太多，他正走向巨星的道路。」

很多人都會拿年輕的皮爾斯和塔圖姆作比較，皮爾斯說：「我初登聯盟時已經21歲了，並且在堪薩斯大學已經打滾三年，而他才19歲，僅在杜克大學待了一年，在新秀賽季就成為隊中仰賴的主力，拜託﹗他是一個超級明星，你可能找不到這樣的球員了。」

皮爾斯補充說，雖然他和塔圖姆有一些相似之處，但塔圖姆擁有更驚人的運動爆發力。他說：「他善於創造出手空間，在任何地方都能投籃，而且他打球太聰明了，他場上的小動作與技巧根本不像同年齡能做出的表現，在未來他會更加強壯，也會讓其他人越來越畏懼。」

塔圖姆以場均13.9分，5.0個籃板和1.6次助攻的成績入選年度最佳新秀，而且在季後賽場均上漲至18.1分，4.5個籃板和3.1次助攻。在沒有明星後衛控衛厄文（Kyrie Irving）和「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）的情況下，塔圖姆是塞爾提克東部決賽的關鍵人物之一，與騎士的前兩戰分別攻下16分和11分，表現十分穩定。