中職》中信兄弟「假性先發」若不變 將寫一神紀錄

兄弟投手蔡齊哲「假先發」7次，全隊最多。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中信兄弟持續祭出本土投手「假性先發」，若這策略不變，持續到球季結束，將寫下一大紀錄。

翻閱歷史，過去曾出現兩次「單季單隊本土先發投手勝率不到1成」的例子（前提是至少1勝），1997年和信鯨本土投手先發17人次，只取得1勝11敗、防禦率6.21，勝率僅0.059，包括黃清境先發13場拿1勝，李逸楠先發2場，陳明德和韓勝謙各先發1場，都沒能拿下勝投。

2010年兄弟象本土投手先發51人次，戰績5勝18敗、防禦率4.78，勝率0.098，包括葉丁仁先發18場拿2勝，李金木先發9場、杜寅傑先發7場、黃佳明先發5場各拿1勝，葉詠捷和尤清韋先發3場、林恩宇和郭健瑜先發2場、顏政財和王建勛先發1場，6投都沒有勝投進帳。

今年中信兄弟本土投手先發總計20人次，其中多次啟用「假性先發」，結果只拿到1場先發勝，就是蔡齊哲，另添10敗，防禦率6.68；本季蔡齊哲先發7次，陳琥和洪宸宇各4次，楊志龍3次，王則鈞2次，

換句話說，本季中信兄弟推出本土投手先發，勝率僅0.050，若「假性先發」策略不變，意味土投不會有先發勝投的機會，勝率確定低於0.050，將刷新1997年和信鯨的紀錄。

順帶一提，中職史上曾出現兩次「單季單隊本土投手先發勝投掛零」的紀錄，分別是1997年時報鷹和1999年味全龍，兩例土投都只有2次先發機會，沒能摘勝投，1997年時報鷹是蔡重光先發2場，1999年味全龍則是李逸楠包辦2場先發。