電競》雅加達亞運六電競項目 我國國手選拔方式、名單正式提出

2018雅加達亞運即將於8月18日登場。（CTESA提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕2018雅加達亞運即將在8月18日於印尼雅加達、巨港登場，電子競技為此屆兩項示範賽項目之一，日前官方已公布六項電競比賽項目，台灣國家隊選拔工作將由中華民國電子競技運動協會辦理，他們已於15日將相關實施計畫送交中華奧會與體育署，除了《Pro Evolition Soccer》國內無符合亞運成績選手，協會將於遊戲開發商KONAMI洽談了解外，其他項目的選手選拔方式與名單都已公布。

本屆亞運電競示範賽一共有六大項目，又分為個人與團體，前者包括《爐石戰記》、《星海爭霸II：虛空之遺》、《部落衝突：皇室戰爭》；後者則有《傳說對決》、《英雄聯盟》與《Pro Evolition Soccer》（世界足球競賽）。

爐石戰記：

遴選方式將採甄選賽以選拔出近況最佳選手，考慮符合亞運強度，協會已與遊戲商暴雪娛樂議定依據近兩季亞太區內選手成績加總排序（春季賽截至5月10日），取出四名選手，放棄則依序遞補，最多至前八名，最終進入甄選賽選手將採抽籤雙敗淘汰賽制，其中世界冠軍「Tom60229」因行程與示範賽其衝突，忍痛放棄。

目前符合遴選的四位選手ID依序為：ahqShaxy（63）、ahqRoger（55）、承泰不要（51）、Asura（48）。

《星海爭霸II：虛空之遺》：

遴選方式將採甄選賽以選拔出近況最佳選手，考慮符合亞運強度，協會已與遊戲商暴雪娛樂議定依據近兩年WCS積分加總（截至2018年5月1日），取出前四名選手，放棄則依序遞補，最多至前八名，最終進入甄選賽選手將採抽籤雙敗淘汰賽制。

目前符合遴選的四位選手ID依序為：Has（1680）、NICE（860）、ExpecT（500）、Rex（390）。

《部落衝突：皇室戰爭》：

遴選方式將採甄選賽以選拔出近況最佳選手，考慮符合亞運強度，協會已與遊戲商Supercell議定邀請八名參與皇室戰爭職業聯賽或具國際賽事經驗之選手進行甄選賽，甄選賽將採抽籤單敗淘汰賽制。

目前符合遴選的八位選手ID依序為：ahq YaoYao、ahq Xiake、ahq JerrySung、ahq Kangxi、ahq MorrisLin、章魚燒Taoki、ㄎㄎㄎ、靜默無聲。

《傳說對決》：

遴選方式將透過委員會評選出近況最佳選手與教練，與本項目之職業聯賽大會方成立委員小組，依序經推舉與投票過程選出六人名單（5選手1教練），若各站位別之第一順位發生同票則單就該站位之第一順位同票者重新投票，考慮次序將依近期之指標性賽事將個別選手與教練成績為優先考量。

目前符合初步遴選方向為台灣《傳說對決》職業聯賽GCS全體台灣國籍之選手與教練，若有旅外選手或教練之推舉則為特例。

《英雄聯盟》：

遴選方式將透過委員會評選出近況最佳選手與教練，由LMS職業聯賽八支隊伍教練或代表各執一票，依序經推舉與投票過程選出七人名單（5選手1替補與1教練），若各站位別之第一順位發生同票則單就該站位之第一順位同票者重新投票。

目前符合初步遴選方向為《英雄聯盟》職業聯賽LMS全體台灣國籍之選手與教練，若有旅外選手或教練之推舉則為特例。

中華民國電子競技運動協會表示，遴選期間為5月19日至5月27日間，符合各項目資格之人員，將由該會直接通知與邀請。此外，目前經亞奧會通知，各地區資格賽將舉辦於6月10日至6月20日之間，台灣將與日本、蒙古、南韓、北韓、中國、香港、澳門分在一組，相關資訊會陸續提供，詳情可以持續關心該會臉書官方專頁。

各遊戲項目選訓檢表。（CTESA提供）