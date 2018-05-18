跆拳道》陳詩欣辭東華大學教職 發3000字聲明澄清

陳詩欣（資料照，記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕雅典奧運金牌女將陳詩欣，遭週刊爆料婚外情，形象重挫，日前又傳出在東華大學任教時違規收費，又有不當體罰，甚至會踹學生、賞耳光，陳詩欣今發表聲明澄清，並宣布將辭去東華大學執教工作，但仍強調會繼續堅守岡位，繼續培養基層選手，深耕花蓮。

以下為陳詩欣回覆：

公費收支第一張：

８００萬為設備器材費，非補助詩欣人事費用。

跟東華大學專案計畫之選手私下收費完全無關，報導未經證實並給當事人看照片資料後再做說明，混為一談、無中生有！

私下收費照片二：

黃色的收執聯左側（學）字為學員，這是道館的簽收單～

第一：道館有管理負責，若管理公出則由詩欣代為簽收。

第二：這些收支表均會帶回來家裡由家人負責做每月整理。整理完畢後歸檔於我和董先生書房，因此這些爆料資料僅有道館郭管理或董先生外流！

我必須正視並嚴正地告訴他（她）：己所不欲 勿施於人。無論詩欣承受多少輿論壓力甚至是被你（妳）的偏激手段操弄，導致媒體不斷浪費社會資源的負面報導陳詩欣。

這幾個月來的負面新聞，絕對不會影響詩欣一直以來的正面能量與待人為善的力量。

更不會打擊詩欣想積極推廣花蓮跆拳道的決心...我依然會堅守崗位，努力地再創奇蹟。

其次...家務事及董先生提告的撫慰金一事均已進入司法程序，所以詩欣為尊重司法不便網路議論或私下散佈！

謝謝各界對詩欣的評論與關注。我僅對我的父母親及兩位孩子還有真心給予我關愛及支持的親朋好友感到非常抱歉～

詩欣當初不聽苦勸真正驗證了長輩長久的智慧與深遠的眼光，

「對不起，是我當初選擇了他......這一切詩欣會檢討與反省並承受與體諒他（她）的毀滅行為與舉動」

這段時間為了爭監護權，無所不用其極、不擇手段的醜化抹黑陳詩欣！

週刊報導P27

一、看車：

是因為董先生跟我吵著說他現在開的這台車因老舊時常維修，他想要換車，問我是否可行？詩欣回應→若經濟允許另也考量家裡已經有一台休旅車，我們可以考慮房車的款式。那段時間才常常去看車，也不是這半年才去看車。

二、看房子：

是因為詩欣希望接準備退休養老的爸爸媽媽來花蓮住，也因考慮年紀大了目前家裡是需要爬樓梯才安排額外的時間去看電梯別墅。衡量自己每月負擔狀況，僅評估自己負擔能力所及能購入的房子；試問在自己能付出的允許範圍內孝順及照顧生養自己的父母難道不是為人子女該盡的責任嗎？

三、全身上下是否為名牌：

運動品牌是運動員喜愛的指定服裝，詩欣用額外的收入犒賞身邊幫助過詩欣的人，是揮霍嗎？不值得肯定這些努力付出的助教或孩子嗎？我的穿著是自由的，何須牽扯因收費而才有此穿著，詩欣在高中時期的穿著即是如此，詩欣不偷不搶，僅用詩欣辛苦賺來的收入，扣掉每月固定開銷，我應該可以犒賞自己及身邊幫助我的人吧！

四、道館學員及收入：

姊妹們及助教群每日努力教學與經營管理，雖已達目標人數，但有許多學員來自清寒家庭及低收入甚至是無法繳學費，免費接送等，我們均抱持回饋的心，在地培育與照顧需要被幫助的孩子們。詩欣僅為道館技術顧問，貢獻畢生所學；若要以營利為目的，當初就不會跟著董先生來到花蓮，留在台北應有更好的發展也可以就近照顧爸爸媽媽吧！

五、國稅局在今年１月也接到投訴爆料信件：

２月與本館總教練親自至國稅局瞭解投訴內容，並清楚回覆收支狀況、人事費用及提供未收費人次，此案已於３月終了！至於爆料人在周刊上所寫的每月奧運金牌月退俸：此事董先生已在提告撫慰金內已明載，申請追查～上述收入均是董先生要求剩餘財產分配的手段之一。

六、東華大學沒去上課：

每學期在第一堂上課時，除發給學生本學期課綱外，亦會告知學生們何時帶隊外出比賽。外出參賽、移地訓練、孩子或詩欣突發身體不適時，亦會安排代課老師依照課綱進度教學並給予專業指導與示範。

除了訓練選手外，詩欣並奉獻專業給予對詩欣有恩的公家單位及學校─教育部體育署以及國立東華大學；更加珍惜教學相長，累積豐富之教學經驗的每一個機會。授課期間，擔任2017亞洲少年、2017世界少年、2017世界青少年、2018世界青少年等國家隊總教練一職，另四級在每月均有國內比賽或選拔賽事（全國少年盃、全中運、大運會、全國青少年、全運會、總統盃、世青賽選拔、亞運選拔等），詩欣盡可能排除萬難親自授課教學；倘若遇重大關鍵賽事則安排專業跆拳道老師暫代。

這門奉獻課是由前教育部體育署彭臺臨副座在聘任前我們所達成的共識─回饋學校的重視與培育。詩欣謹記在心一切恩惠並親力親為投入畢生志業上，詩欣必定考量每位學生之受教權。

七、針對鍾姓及何姓選手家長所做的回應：

與何姓選手溝通後，選手自行決定有把握的量級參加各賽事，詩欣事先已請營養師及體重管理專家授課，並教導選手如何控管體重，進而每週督促體重（發給選手體重記錄表─自行管理，若有問題即請教練協助），在選手共識下做適當的懲處。何姓選手因此獲得１０６年全中運金牌及１０６全國青少年金牌。請問事隔一年，選手或家長來回應記者這一番話，身為教練的我情何以堪！另外，鍾姓選手亦是訓練態度消極、經常上學遲到、學業低落（媽媽爸爸常致電尋求協助）亦是雙方達成共識，更加嚴格教導此選手；而亦在全中運奪得第四名的佳績。試問～這是家長與選手們跟教練認同與共識下的回應方式嗎？此時此刻落井下石，教練沒有全盤照顧過你們嗎？家長如果不認同怎可以將孩子託付予詩欣８年呢？國小二人均獲全國少年盃金牌。這一切的付出．．．．．．卻遭如此對待。

八、選手不願留在單位：

自事件發生後，曾經與詩欣共同扶持共同努力所最信任的好友們皆相繼離開，離開後即私下與家長及選手們見面晤談，不僅放大與我有關之任何事件，更說詩欣教練要出事了，請大家快點離開等字眼，讓整個團隊人心惶惶，試圖分裂與瓦解團隊。無中生有，導致幾位無知繼子與選手更在自行臉書平台或IG批評曾經指導過他們的教練─陳詩欣。

從去年11月周刊爆料→12月地方縣府、教育處、體育會收到黑函投訴→1月國稅局皆道爆料→年後女兒對母親態度轉變→家事法庭→董先生提告求償撫慰金→自導自演上演家暴事件（影片僅攝影他要的片段，攝影前董先生不斷阻止我跟女兒溝通，他先用力關門，而我推門．．已進入法院程序，不與置評了）→帶著女兒上訪談性節目→繼子ＰＯ文抱怨→體罰收費事件等等。這一件單純家務事，卻不擇手段衍生出所有問題，不斷波及無辜的人、事、物牽扯捲入此風波。猶記去年１２月某晚，詩欣在董先生個人專用電腦裡看見了他的爆料內容word檔（他在浴室洗澡），當下要至三樓拿手機翻拍，不料被他撞見後他立即搶了電腦放置背包後穿衣離開。事後，我並無多想.....但！就開始了我眼前所看到的內容。

九、致教育部體育署：

謝謝各位長官及師長們給與詩欣再次創造東部奇蹟的機會，三年計劃八年耕耘，犧牲奉獻，回饋傳承培育許多人才．．．詩欣做到了四級培育。夠了，凡事盡心無愧於心。外傳詩欣團隊在今年１月份起就離開東華大學以及培訓基地，均未在美崙校區正常訓練等，陳詩欣鄭重聲明─培訓團隊均正常在基地訓練至五月，期間均未領取教育部體育署及東華大學任何薪水（年終亦是），詩欣悶不吭聲為了選手階段目標，繼續正常訓練。何來消息？

十、這是戰場：

任務完成後～詩欣功成身退，不會眷戀。詩欣已親自至教育部體育署說明原委，除了感謝並提出終止此計劃─離開國立東華大學執教。詩欣僅交代清楚前因後果。長達八年歲月，辛苦打下根基卻….人生總是有著許多意外。

言盡於此...這一路詩欣願獨自承受這一切。無論失去多少，我依然正向看待自己的人生，畢竟我會努力東山再起。我還有父母要孝順，兒女要陪伴照顧，我會撐起一切。

I will come back.

謝謝您們讓詩欣再次成長與因應一切風波。只想說：爸爸媽媽對不起，讓您們擔心失望了！對不起！

之前的沈默是為保護家人及相信人性本善給予對方住手傷害的機會，但詩欣錯了......沒有人會願意將自己的人生赤裸裸公開；僅以此做唯一聲明！

之後詩欣會繼續積極面對生活，不再隨對方起舞也不願浪費媒體資源影響真正值得關心的社會國家大事。