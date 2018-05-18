世足賽》C羅領軍葡萄牙 歐洲盃冠軍班底力拚隊史首冠

2018/05/18 15:01

葡萄牙前年拿下歐洲盃冠軍。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2018俄羅斯世界盃足球賽即將開踢，葡萄牙今天公布23人名單，由效力皇家馬德里的王牌射手C.羅納度（Cristiano Ronaldo）領軍，成員也多半都是2016歐冠盃的冠軍成員，盼望能再為葡萄牙隊史再寫下輝煌的一頁，奪下首座世界盃冠軍。

葡萄牙國家隊總教練桑托斯（Fernando Santos）今天公布葡萄牙23人名單，其中12人包括C.羅納度都曾在2016年助隊贏得歐洲盃金盃，該年葡萄牙以1：0擊敗「天敵」法國，拿下隊史首座歐洲盃桂冠。而這次世界盃名單，該屆歐洲盃奪冠先發成員納尼（Nani）和桑契斯（Renato Sanches）未入選，而幫助葡萄牙在延長賽踢進致勝球的艾達（Éderzito António Macedo Lopes）也沒有受到青睞。

「很可惜，我們無法將所有的奪冠成員再度合體，」桑托斯表示，他們都為了球隊寫下佳績，而現在的他必須排出現今最強的國家隊，就要做出取捨，他對自己所挑選的球員相當有信心，就如同2016年一樣。

雖然C.羅納度受傷但仍堅持要打歐冠盃決賽，葡萄牙要在沒有一哥的情況下開始備戰，該屆被分在B組，將要對上西班牙、伊朗和摩洛哥，小組賽出線機率相當高，上一屆在分組賽將遭到淘汰，無緣16強。

世界盃葡萄牙國家隊23人名單：

守門員:Anthony Lopes （Lyon）、 Beto （Goztepe）、 Rui Patricio （Sporting Lisbon）。

後衛: Bruno Alves （Rangers）、 Cedric Soares （Southampton） Jose Fonte （Dalian Yifang）Mario Rui （Napoli） Pepe （Besiktas）Raphael Guerreiro （Borussia Dortmund）Ricardo Pereira （Porto） Ruben Dias （Benfica）。

中場: Adrien Silva （Leicester）Bruno Fernandes （Sporting Lisbon）Joao Mario （West Ham） Joao Moutinho （Monaco） Manuel Fernandes （Lokomotiv） William Carvalho （Sporting Lisbon）

前鋒: Andre Silva （AC Milan） Bernardo Silva （Manchester City）Cristiano Ronaldo （Real Madrid） Gelson Martins （Sporting Lisbon） Goncalo Guedes （Valencia） Ricardo Quaresma （Besiktas）

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