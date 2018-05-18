電競》LOL被選入亞運示範賽 Riot電競負責人：夢想離現實更近一步

LOL已經舉辦七屆全球總決賽，去年最終決賽位於中國北京鳥巢舉行。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》自2009年營運以來，如今已成為全球最大規模的線下電競賽事之一，隨著電競被國際奧會認可為「運動」，納入奧運正式項目指日可待，在此之前，最令開發商Riot Games欣喜的是該遊戲已被2018雅加達亞運列入示範賽項目，伴隨2022杭州亞運電競將成為正式項目，LOL同樣有著濃厚機會成為受選遊戲之一。

儘管亞洲奧林匹克理事會並未公布遴選遊戲的標準，但可以從日前赴中國觀摩世界電子競技運動會的國際奧會成員Angela Ruggiero口中所稱「第一人稱射擊類遊戲很難讓電競真正變成一個奧運項目」來猜測，為何入選雅加達亞運的六款遊戲中沒有射擊遊戲。

已經舉辦七屆全球總決賽的《英雄聯盟》成為入選項目之一，這也讓Riot電競負責人Jarred Kennedy表示：「能夠代表自己國家參與國際運動賽事是所有運動員的夢想，而這一步（入選亞運）也讓我們的夢想離現實更近一步，我們欽佩亞運的理念與規劃，我們將會盡一切努力促使亞運更加成功。」

據傳，Riot Games十分重視《英雄聯盟》得以在亞運舞台上展現，決定將官方舉辦的職業賽事時程因應亞運時間順延，可能包括夏季賽和第八屆全球總決賽，便是希望各國都可以將平常忙於職業聯賽的頂尖選手徵召順利，以最強盛隊伍進行國與國的對抗，展現出最高水平對戰內容。

根據亞運時程，區域資格賽將於6月10日至20日舉行，正賽則是8月18日至9月1日。以目前Riot Games公布的亞洲相關賽事，夏季賽各賽區通常於6月中至月底依序開打，一路打到8月中至月底左右，洲際對抗賽亞洲賽區則是7月5日至8日於中國舉行，全球總決賽入圍賽往年則是9月的第三週開打。