中職Live》藍88！藍寅倫轟出滿貫砲 桃猿8：3兄弟

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球隊
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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桃猿
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0
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4
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0
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0
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0
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4
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8
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6
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0
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兄弟
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0
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1
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2
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0
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0
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3
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7
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1
第九局
第八局
第七局
第六局
六局上，廖健富滾地球出局，朱育賢保送上壘，林承飛吞下三振，林智平擊出穿越安打，黃敬瑋的打擊因捕手妨礙打擊，上到一壘，下一棒藍寅倫扛出中外野方向滿貫砲，郭嚴文敲出穿越安打，王柏融二壘方向滾地球出局。
第五局
五局下，王勝偉遭到三振，陳子豪外野飛球出局，詹子賢敲出右外野方向安打，張志豪外野飛球出局。
五局上，郭嚴文滾地球出局，王柏融同樣擊出滾地球出局，陳俊秀外野飛球出局。
第四局
四局下，王峻杰外野高飛球出局，岳東華同樣擊出外野飛球出局，王威晨滾地球出局。
四局上，林承飛游擊方向滾地球出局，林智平吞下三振，黃敬瑋獲得保送，藍寅倫內野平飛球出局。
第三局
三局下，王威晨擊出滾地球出局，接著王勝偉與陳子豪連續敲安，下一棒詹子賢敲出2分打點2壘安打，張志豪遭到三振，彭政閔保送上壘，許基宏滾地球出局。
三局上，陳俊秀遭到三振，廖健富保送上壘，朱育賢敲出雙殺打，三出局。
第二局
二局下，詹子賢率先敲安，張志豪再補上穿越安打，彭政閔敲出1分打點安打，許基宏遭到三振，王峻杰外野飛球出局，岳東華滾地球出局。
二局上，廖健富率先敲出安打，朱育賢觸身球保送，林承飛犧牲觸擊，1出局桃猿攻占2、3壘，下一棒林智平敲出1分打點安打，黃敬瑋同樣敲出1分打點安打，藍寅倫再敲三壘方向穿越安打，帶有1分打點，郭嚴文高飛犧牲打，桃猿再下一城，下一棒王柏融滾地球出局。
第一局
一局下，王威晨滾地球出局，王勝偉獲得保送，但隨後盜壘失敗，下一棒陳子豪擊出滾地球出局。
一局上，藍寅倫遭到三振，郭嚴文獲得保送，王柏融遭到觸身球，下一棒陳俊秀擊出雙殺打，三出局。
先發打序
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Lamigo桃猿
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棒次
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中信兄弟
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藍寅倫 RF
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1
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王威晨 2B
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郭嚴文 2B
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2
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王勝偉 SS
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王柏融 CF
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3
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陳子豪 RF
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陳俊秀 DH
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4
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詹子賢 LF
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廖健富 C
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5
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張志豪 CF
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朱育賢 1B
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6
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彭政閔 DH
|
林承飛 SS
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7
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許基宏 1B
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林智平 3B
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8
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王峻杰 C
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黃敬瑋 LF
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9
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岳東華 3B
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王溢正
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先發投手
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洪宸宇