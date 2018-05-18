中職Live》藍88！藍寅倫轟出滿貫砲 桃猿8：3兄弟

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 4 0 0 0 4 8 6 0 兄弟 0 1 2 0 0 3 7 1

第九局

第八局

第七局

第六局

六局上，廖健富滾地球出局，朱育賢保送上壘，林承飛吞下三振，林智平擊出穿越安打，黃敬瑋的打擊因捕手妨礙打擊，上到一壘，下一棒藍寅倫扛出中外野方向滿貫砲，郭嚴文敲出穿越安打，王柏融二壘方向滾地球出局。

第五局

五局下，王勝偉遭到三振，陳子豪外野飛球出局，詹子賢敲出右外野方向安打，張志豪外野飛球出局。

五局上，郭嚴文滾地球出局，王柏融同樣擊出滾地球出局，陳俊秀外野飛球出局。

第四局

四局下，王峻杰外野高飛球出局，岳東華同樣擊出外野飛球出局，王威晨滾地球出局。

四局上，林承飛游擊方向滾地球出局，林智平吞下三振，黃敬瑋獲得保送，藍寅倫內野平飛球出局。

第三局

三局下，王威晨擊出滾地球出局，接著王勝偉與陳子豪連續敲安，下一棒詹子賢敲出2分打點2壘安打，張志豪遭到三振，彭政閔保送上壘，許基宏滾地球出局。

三局上，陳俊秀遭到三振，廖健富保送上壘，朱育賢敲出雙殺打，三出局。

第二局

二局下，詹子賢率先敲安，張志豪再補上穿越安打，彭政閔敲出1分打點安打，許基宏遭到三振，王峻杰外野飛球出局，岳東華滾地球出局。

二局上，廖健富率先敲出安打，朱育賢觸身球保送，林承飛犧牲觸擊，1出局桃猿攻占2、3壘，下一棒林智平敲出1分打點安打，黃敬瑋同樣敲出1分打點安打，藍寅倫再敲三壘方向穿越安打，帶有1分打點，郭嚴文高飛犧牲打，桃猿再下一城，下一棒王柏融滾地球出局。

第一局

一局下，王威晨滾地球出局，王勝偉獲得保送，但隨後盜壘失敗，下一棒陳子豪擊出滾地球出局。

一局上，藍寅倫遭到三振，郭嚴文獲得保送，王柏融遭到觸身球，下一棒陳俊秀擊出雙殺打，三出局。

先發打序