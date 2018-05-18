韓職Live》王維中4局無失分 NC恐龍 4：0 KT巫師

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球隊
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1
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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NC恐龍
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0
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4
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0
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0
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4
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5
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1
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KT巫師
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0
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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王維中 今日表現
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局數
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R
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ER
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H
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HR
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SO
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BB
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ERA
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用球數
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4
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0
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0
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1
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0
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3
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1
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2.40
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59
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註解：
R：失分 ER：自責分 H：安打 BB：保送
HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率
第四局
4局下，尹晳敏、柳漢俊各敲滾地球出局，王維中用變化球三振黃載均，再讓對手三上三下。
第三局
3局下，王維中三振鄭炫，羅哈斯敲內野滾地球出局，朴慶洙敲右外野飛球出局，王維中此局對手三上三下。
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3局上，NC恐龍1出局攻占一、三壘，KT巫師先發朴世津僅投2.1局就退場，由柳熙雲上場接替投球。
崔俊蓆獲得保送，下棒尹炳鎬擊出飛球出局，但跑壘無法回來得分，孫時憲敲內野滾地球，KT巫師封殺二壘，NC留下滿壘殘壘。
第二局
2局下，尹晳敏擊出飛球出局，柳漢俊敲內野滾地球，但NC恐龍發生守備失誤，柳漢俊上到一壘，下棒黃載均敲安，王維中對李海昌投出保宋，KT巫師1出局攻占滿壘。
王維中三振吳太坤，李昶鎭擊出內野滾地球，NC恐龍封殺二壘，王維中守住滿壘失分危機。
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2局上，孫時憲敲出帶有1分打點的二壘安打，NC恐龍先馳得點，並攻占二、三壘。尹粹康敲帶有2分打點的二壘安打，朴珉宇再敲安外帶1打點，NC恐龍再添分數。
第一局
1局下，王維中讓鄭炫擊出滾地球出局，羅哈斯敲內野飛球出局，朴慶洙敲滾地球遭到刺殺。王維中首局讓對手三上三下。
賽前
王維中因肩膀和手肘不適休息半個月後，今天正式復出，客場先發對KT巫師，他目前3勝1敗，防禦率2.40。
NC恐龍近期戰績低迷，戰績17勝26敗，與三星獅同為聯盟墊底；而KT巫師戰績為18勝24敗排在聯盟第八，近10戰吞8敗，與NC恐龍僅1場勝差。
另外，今天是王維中首次與捕手尹粹康搭配。
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NC恐龍先發打線：
1.朴珉宇
2.金星旭
3.羅成範
4.史庫格斯（Xavier Scruggs）
5.牟唱民
6.崔俊蓆
7.尹炳鎬
8.孫時憲
9.尹粹康
KT巫師先發打線：
1.鄭炫
2.羅哈斯
3.朴慶洙
4.尹晳敏
5.柳漢俊
6.黃載均
7.李海昌
8.吳太坤
9.李昶鎭