韓職Live》王維中4局無失分 NC恐龍 4：0 KT巫師

2018/05/18 18:48

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

NC恐龍

0

4

0

0

 

 

 

 

 

4

5

1

KT巫師

0

0

0

0

 

 

 

 

 

0

1

0

王維中 今日表現

局數

R

ER

H

HR

SO

BB

ERA

用球數

4

0

0

1

0

3

1

2.40

59

註解：

R：失分 ER：自責分 H：安打 BB：保送

HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第四局

4局下，尹晳敏、柳漢俊各敲滾地球出局，王維中用變化球三振黃載均，再讓對手三上三下。

第三局

3局下，王維中三振鄭炫，羅哈斯敲內野滾地球出局，朴慶洙敲右外野飛球出局，王維中此局對手三上三下。

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3局上，NC恐龍1出局攻占一、三壘，KT巫師先發朴世津僅投2.1局就退場，由柳熙雲上場接替投球。

崔俊蓆獲得保送，下棒尹炳鎬擊出飛球出局，但跑壘無法回來得分，孫時憲敲內野滾地球，KT巫師封殺二壘，NC留下滿壘殘壘

第二局

2局下，尹晳敏擊出飛球出局，柳漢俊敲內野滾地球，但NC恐龍發生守備失誤，柳漢俊上到一壘，下棒黃載均敲安，王維中對李海昌投出保宋，KT巫師1出局攻占滿壘。

王維中三振吳太坤，李昶鎭擊出內野滾地球，NC恐龍封殺二壘，王維中守住滿壘失分危機。

---

2局上，孫時憲敲出帶有1分打點的二壘安打，NC恐龍先馳得點，並攻占二、三壘。尹粹康敲帶有2分打點的二壘安打，朴珉宇再敲安外帶1打點，NC恐龍再添分數。

第一局

1局下，王維中讓鄭炫擊出滾地球出局，羅哈斯敲內野飛球出局，朴慶洙敲滾地球遭到刺殺。王維中首局讓對手三上三下。

賽前

王維中因肩膀和手肘不適休息半個月後，今天正式復出，客場先發對KT巫師，他目前3勝1敗，防禦率2.40。

NC恐龍近期戰績低迷，戰績17勝26敗，與三星獅同為聯盟墊底；而KT巫師戰績為18勝24敗排在聯盟第八，近10戰吞8敗，與NC恐龍僅1場勝差。

另外，今天是王維中首次與捕手尹粹康搭配。

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NC恐龍先發打線：

1.朴珉宇
2.金星旭
3.羅成範
4.史庫格斯（Xavier Scruggs）
5.牟唱民
6.崔俊蓆
7.尹炳鎬
8.孫時憲
9.尹粹康

KT巫師先發打線：

1.鄭炫
2.羅哈斯
3.朴慶洙
4.尹晳敏
5.柳漢俊
6.黃載均
7.李海昌
8.吳太坤
9.李昶鎭

相關關鍵字： 王維中 韓職 南韓職棒

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