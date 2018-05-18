韓職Live》王維中4局無失分 NC恐龍 4：0 KT巫師

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E NC恐龍 0 4 0 0 4 5 1 KT巫師 0 0 0 0 0 1 0

王維中 今日表現 局數 R ER H HR SO BB ERA 用球數 4 0 0 1 0 3 1 2.40 59 註解： R：失分 ER：自責分 H：安打 BB：保送 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第四局

4局下，尹晳敏、柳漢俊各敲滾地球出局，王維中用變化球三振黃載均，再讓對手三上三下。

第三局

3局下，王維中三振鄭炫，羅哈斯敲內野滾地球出局，朴慶洙敲右外野飛球出局，王維中此局對手三上三下。

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3局上，NC恐龍1出局攻占一、三壘，KT巫師先發朴世津僅投2.1局就退場，由柳熙雲上場接替投球。

崔俊蓆獲得保送，下棒尹炳鎬擊出飛球出局，但跑壘無法回來得分，孫時憲敲內野滾地球，KT巫師封殺二壘，NC留下滿壘殘壘。

第二局

2局下，尹晳敏擊出飛球出局，柳漢俊敲內野滾地球，但NC恐龍發生守備失誤，柳漢俊上到一壘，下棒黃載均敲安，王維中對李海昌投出保宋，KT巫師1出局攻占滿壘。

王維中三振吳太坤，李昶鎭擊出內野滾地球，NC恐龍封殺二壘，王維中守住滿壘失分危機。

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2局上，孫時憲敲出帶有1分打點的二壘安打，NC恐龍先馳得點，並攻占二、三壘。尹粹康敲帶有2分打點的二壘安打，朴珉宇再敲安外帶1打點，NC恐龍再添分數。



第一局

1局下，王維中讓鄭炫擊出滾地球出局，羅哈斯敲內野飛球出局，朴慶洙敲滾地球遭到刺殺。王維中首局讓對手三上三下。

賽前

王維中因肩膀和手肘不適休息半個月後，今天正式復出，客場先發對KT巫師，他目前3勝1敗，防禦率2.40。



NC恐龍近期戰績低迷，戰績17勝26敗，與三星獅同為聯盟墊底；而KT巫師戰績為18勝24敗排在聯盟第八，近10戰吞8敗，與NC恐龍僅1場勝差。

另外，今天是王維中首次與捕手尹粹康搭配。

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NC恐龍先發打線：

1.朴珉宇

2.金星旭

3.羅成範

4.史庫格斯（Xavier Scruggs）

5.牟唱民

6.崔俊蓆

7.尹炳鎬

8.孫時憲

9.尹粹康

KT巫師先發打線：

1.鄭炫

2.羅哈斯

3.朴慶洙

4.尹晳敏

5.柳漢俊

6.黃載均

7.李海昌

8.吳太坤

9.李昶鎭