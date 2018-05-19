大谷翔平再登場打擊 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（法新社）

早安，自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

MLB例行賽，早上七點由金鶯出戰紅襪，金鶯客場已經吞下13連敗，今天推出柯布（Alex Cobb）來挑戰紅襪的波梅蘭茲（Drew Pomeranz），希望能幫助金鶯終止難堪的客場連敗紀錄。另外一場由國民主場迎戰道奇。國民推出王牌投手薛哲（Max Scherzer）掛帥先發，道奇派出史崔普林（Ross Stripling）主投，國民能否擊敗道奇拿下4連勝呢？另外，早上10點還有光芒出戰天使的比賽，大谷翔平的表現依舊是球迷們關注的焦點。精彩比賽，球迷們記得準時收看轉播囉！

中職今日兩地開打，新莊球場由統一獅迎戰富邦悍將，統一獅推出年輕小將洪心騏主投，富邦悍將則派出洋將布魯斯迎戰。天母球場由中信兄弟挑戰桃猿，兄弟再次使用「假性先發」由楊志龍對上桃猿的洋投道恩斯。喜愛中職的球迷朋友記得準時鎖定電視轉播，無法收看的球迷也可以透過自由體育文字轉播掌握最新動態！

日職例行賽持續進行，下午1點將帶來3場轉播，分別是DeNA客場迎戰巨人，樂天出戰火腿，以及軟銀面對羅德。喜愛日職的球迷們，千萬不要錯過囉！

MLB例行賽

07:00 金鶯@紅襪 民視

07:00 道奇@國民 FOX體育



10:00 光芒@天使 FOX體育、FOX體育3台

CPBL例行賽

17：05 統一 vs. 富邦 WinTV綜合台、愛爾達體育1台

地點：新莊棒球場

17：05 Lamigo vs. 中信 緯來體育、愛爾達體育2台

地點：天母棒球場

NPB例行賽

13:00 DeNA@巨人 緯來體育、愛爾達體育3台



13:00 樂天@火腿 FOX體育



13:00 軟銀@羅德 FOX體育3台