聲寶女子公開賽》李欣未能保住冠軍 日本選手脇原華封后奪生涯首冠

日本女將脇原華（左）贏得聲寶女子公開賽冠軍，和父親一起高舉雙手慶祝。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園蘆竹報導〕台灣女將李欣的冠軍夢，連續兩週無法實現。今天她在2018聲寶女子公開賽最後決戰，爆出79桿，僅以總計217桿並列第5名。日本女將脇原華雖然也沒打出紅字桿數，仍以總計214桿，１桿之差險勝同胞對手中山三奈，笑擁職業生涯首冠。

賽後脇原華從聲寶公司總裁陳盛沺手中接過冠軍盃，她表示，最後1回合雖然很多洞都打不到博蒂，沒能完成設定的目標，但她儘量維持不要吞柏忌損失桿數。

脇原華看著同組的李欣在第3洞之後柏忌連連，她開始躍居領先。但她並不知道中山三奈最後3洞抓了兩隻小鳥，總計215桿完賽，有可能威脅她奪冠美夢。直到最後1洞短洞，看到果嶺旁的成績看板，知道只有1桿之差，她努力保Par，才以1桿險勝中山三奈。

同在領先組的業餘好手陳萱則以72桿完賽，和泰國選手喬雷達並列第3。陳萱贏得業餘冠軍，這是她在職業比賽連續3場奪下業餘第1。

陳盛沺說：「雖然今年比賽前3名都被外國選手拿走，但比賽是公平的，希望以後繼續贊助舉辦這場比賽。」

最後1回合崩盤的李欣難掩失望，她表示，上週在香港那次，雖然沒能獲勝，至少最後1回合打出自己想要的內容。今天除了開始第1洞打了博蒂，從第3洞開始短切球就很不順手，她說：「這回合鐵桿也沒打好，只要攻果嶺沒打上去，短切球完全沒信心，開球也打不出自己想要的內容，很可惜。」

台灣女將陳宇茹最後1回合打出70桿，以217桿和李欣、業餘好手盧昕妤並列第5，她也獲得台灣選手最佳成績獎，獲得冰箱、電視、除溼機等聲寶家電。

日本女將脇原華（右）以4回合總計214桿奪冠，賽後她從聲寶公司總裁陳盛沺手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

台灣業餘女將陳萱連續3場比賽獲得業餘冠軍。（記者趙新天攝）