高爾夫》富邦仰德長春日巡賽第1回合 盧建順暫居領先

富邦仰德長春日巡賽第1回合，盧建順以66桿暫居領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北林口報導〕身兼台灣長春職業高協理事長的台灣名將盧建順，今天在富邦仰德長春日巡賽第1回合，打下7個博蒂、1個柏忌，暫時領先群雄。

盧建順第1回合繳出66桿，暫以1桿之差領先泰國名將馬克森，日本選手河村雅之、菲律賓米諾沙和美國梅耶3人，同以68桿並列第3。林口球場出身的陳志明則以69桿和南韓金鍾德、泰國瓦拉川、日本羽川豊並列第6。

這場比賽是日本長春巡迴賽首次移師海外舉辦，由富邦金控與仰德集團共同冠名贊助，盧建順正好就是這兩大集團共同贊助的選手，能在第1回合領先格外風光。

賽後他說：「今天表現得特別好，正常桿數我應該是打68、69桿左右。木桿開球沒有失誤，鐵桿也打得很滿意。」為了這場比賽他換用比較重一點的推桿，這樣就不必更動推桿動作，第1回合他只花了28次推桿。

這場比賽大會特邀6名業餘青少年選手參加，台灣選手呂孫儀首回合以70桿完賽，暫時並列第10，表現不錯。許育誠今天也打出71桿紅字成績，暫時並列15名。

泰國名將馬克森以67桿暫居第2。（記者趙新天攝）

呂孫儀第1回合打出70桿，暫時並列第10名。（記者趙新天攝）

台灣業餘好手呂孫儀在第1回合打出70桿，暫時並列第10名。（記者趙新天攝）

台灣業餘好手許育誠第1回合打出71桿。（記者趙新天攝）

泰國名將馬克森以67桿暫居第2。（記者趙新天攝）

富邦仰德長春日巡賽第1回合，盧建順以66桿暫居領先。（記者趙新天攝）