韓職》王維中5局好投無失分 保有勝投候選人

王維中。（資料照，圖片取自NC恐龍官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕睽違半個月之後，NC恐龍台灣投手王維中再度先發，今天他在客場對決KT巫師，主投5局送出3次三振無失分，他在6：0的情況下退場，保有勝投資格。

王維中首局讓對方三上三下後，第二局因隊友守備失誤，加上黃載均敲、又對李海昌投保送，讓KT巫師1出局攻占滿壘。王維中及時穩定，先三振吳太坤，再解決李昶鎭，化解失分危機。

第三、第四局王維中讓對手六上六下，第五局KT巫師李昶鎭、鄭炫敲安攻占一、二壘，下棒洋砲羅哈斯擊出投球前強勁滾地球，王維中用手套攔截到小白球，再傳一壘刺殺，以精彩守備化解危機。

總計王維中5局投球用了79球，送出4次三振、被敲3安打，投出1保送，防禦率降至2.16，為勝投候選人。

王維中曾在4月11日對上KT巫師，當時僅投5局被敲10安失5分3分自責，吞下唯一的敗戰。但他今天就繳出5局無失分的好表現。

NC恐龍賽前團隊打擊率0.245，全聯盟最差，但今天展現攻擊火力，2局上孫時憲、尹粹康、朴珉宇先後敲安灌進4分，第5、第6局再添1分。目前打到6局下，NC恐龍以6：0暫時領先。

王維中。（資料照，圖片取自NC恐龍官方臉書）