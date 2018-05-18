美國LPGA Kingsmill錦標賽》第1回合戰況混沌 台灣女將曾雅妮29名較佳

曾雅妮2。（資料照，記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA Kingsmill錦標賽今天打完第1回合，領先群戰況混沌，包括美國好手J.柯達在內的5人，都打出65桿暫時並列領先。台灣女將今天以曾雅妮的69桿較佳，目前並列29名。

曾雅妮今天從後9洞出發，雖賺到兩個博蒂，但也出現1個柏忌，還在第16洞挨了雙柏忌。所幸回到前9洞她又有進帳，兩個博蒂、1個柏忌，另外在第7洞長洞發揮她的優勢，打下重要的老鷹，讓她以紅字作收。這是今年妮妮的第3個老鷹。

同場出賽的龔怡萍，這回合3個博蒂、2個柏忌，70桿作收，暫時並列48名。錢珮芸和徐薇淩都繳出平標準桿71桿，並列71名。

J.柯達第1回合在潮溼的天氣裡，打出6個博蒂、無柏忌的好成績，讓她覺得過去兩週休兵日花時間練球，得到很好的回報。她表示，打完舊金山那場比賽，自己的揮桿走樣，開球完全沒信心，擊球距離大減。趁著前兩週有空檔，找教練好好抓出問題作修正，總算在今天打出滿意的結果。

她以65桿和朴安妮、慕諾絲、格林、田仁智等人並列領先。日本年輕選手畑岡奈紗今天在前9洞賺進3隻小鳥，還在第17洞短洞打出一桿進洞，讓她以66桿完賽，目前和泰國的艾莉雅並列第6。